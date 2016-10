Arnsdorf sucht Preisverdächtige Beim Neujahrsempfang will die Gemeinde besonders engagierte Bürger ehren.

© Thorsten Eckert

Es werden Jubiläumspreise sein, die da in Arnsdorf vergeben werden. Beim nächsten Neujahrsempfang nämlich, wenn die Gemeinde Arnsdorf wieder Einwohner auszeichnet, die sich besonders aktiv ehrenamtlich eingebracht haben. Seit 2012 werden die Ehrenamtspreise vergeben – es wird als zum fünften Mal eine solche Ehrung in Arnsdorf geben.

Nun sucht die Gemeindeverwaltung Vorschläge. Noch bis Ende Oktober können die Arnsdorfer ihre Hinweise einreichen, wer in den drei Kategorien ausgezeichnet werden soll: in der Kinder-, Jugend- und Sportarbeit, in der Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege sowie für sein soziales und kommunalpolitisches Engagement.

Wie Arnsdorfs Hauptamtsleiterin Angela Bendix erläutert, kann der Ehrenamtspreis dabei an Personen gehen, „die sich in besonderer Weise der Gemeinde Arnsdorf und ihrer Einwohnerschaft verdient gemacht oder ihren Bürgersinn auf andere Art außergewöhnlich bewiesen haben“.

Neben einer Urkunde und dem eigentlichen Preis gehören zur Auszeichnung auch eine Unterstützung von 100 Euro für Einzelpersonen oder 200 Euro für Vereine. (SZ)

Vorschläge können im Gemeindeamt in schriftlicher Form mit einer Begründung eingereicht werden. Vorschläge können Arnsdorfer Einwohner oder auch Vereine unterbreiten, heißt es aus der Verwaltung dazu.

