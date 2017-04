Arni öffnet erst im Juni wieder Die Freibadsaison startet demnächst. In Dresdens zentralem Bad ändern sich bald die Eintrittspreise.

Momentan erinnert wenig auf der Baustelle Georg-Arnhold-Bad an eine Schwimmhalle. Die Arbeiten im Innern sollen bis Juni abgeschlossen sein. © René Meinig

Beim Blick aus dem Fenster kommen derzeit viele Gedanken, aber keiner an einen Sprung ins kühle Nass. Und doch beginnt schon nächste Woche die Freibadsaison. Mit dem Stauseebad Cossebaude und dem Strandbad Wostra starten am 29. April die ersten beiden. Das Georg-Arnhold-Bad fehlt. Auch wenn am 13. Mai die anderen Freibäder nachziehen, ist das beliebte Familienbad hinter dem DDV-Stadion nicht dabei.

Und das hat seinen Grund: Bevor die Halle nicht saniert ist, öffnet das im Volksmund „Arni“ genannte Bad nicht, erklärt Matthias Waurick, Chef der betreibenden Bäder GmbH. Er geht davon aus, dass es im Juni so weit sein wird. Es ist nicht die erste Verschiebung des Termins. Weil immer mehr Arbeiten anfielen und es schwer war, genügend Baufirmen zu finden, kam es bereits mehrfach dazu. Auf einen genauen Tag lässt sich Waurick deshalb auch nicht festlegen. Durch den Umbau wird es künftig nur noch einen Eingangsbereich an der Helmut-Schön-Allee geben. Dort aber müssen sich die Besucher entscheiden: nur Freibad oder Halle mit all ihren Annehmlichkeiten, wozu natürlich auch der Gang ins Freie zählt. Für die Angebote – und das ist neu – wird es verschiedene Preise geben.

Die Tageskarte fürs Freibad kostet künftig fünf Euro (ermäßigt 4,50 Euro, Kind drei Euro) statt bisher neun Euro. Ein stundenweises Angebot gibt es nicht mehr. Für die Halle ist das Eintrittsgeld gestaffelt und etwas teurer als bisher. Für zwei Stunden sind sechs Euro zu zahlen (fünf/drei), für drei Stunden acht Euro (sieben/vier) und für die Tageskarte 9,50Euro (8,50/fünf).

Während der Bereich um den denkmalgeschützten Brunnen aus der Anfangszeit, als das Bad am 27. Mai 1926 eröffnete, fertig repariert und aufgehübscht wurde, stehen in der Halle noch einige Arbeiten an. Durch eingebaute Schrägen wurde sie bereits barrierefrei. Auch der Einstieg in das große Schwimmbecken ist künftig auf einer Höhe möglich. In dieser Woche begann der Aufbau der neuen Rutsche.

Der Gastrobereich wird erweitert, genau wie die Ostseite, wo die Glasfront versetzt wurde, damit ein neuer, einfacher Ruhebereich entsteht. Den alten Whirlpool wird es dagegen künftig nicht mehr geben. Er war verschlissen. Ihn zu reparieren, hätte den Kostenrahmen gesprengt, erläutert Waurick. In den nächsten Wochen werden alle Fußböden abgedichtet und gefliest. Auch die Glasfassade muss noch zum Teil angebracht werden.

Damit die Arbeiten bis zum Juni wirklich beendet sind, lässt die Bäder GmbH täglich bis zu 60 Leute auf der Baustelle arbeiten. Bereits komplett ausgetauscht ist die Lüftungstechnik. Auch die Sanitäranlagen und Umkleidekabinen bekamen die nötige Frischekur.

Noch bis zum September warten müssen die Badgäste auf einen Besuch des neuen Saunabereiches. Bei einem Rundgang zeigt Waurick die künftigen Schwitzorte und gerät jetzt schon ins Schwärmen. Es wird eine finnische Sauna geben, eine mit Aufguss und als Referenz an die Sachsen auch eine Kaffeesauna. Zum Abkühlen wird neben einem Entspannungs- auch ein Tauchbecken eingerichtet. Ein Kamin sorgt für mollige Wärme und die Wohlfühlstimmung. Die einzelnen Bereiche sind im Viereck um einen offenen Hof angeordnet, der zugänglich wird. Doch bevor die Saunen die Besucher anlocken, wünscht sich Waurick für die Freibadsaison viel Sonne, wenig Regen und jede Menge Badegäste.

