Arnhold-Bad öffnet Außenbereich

zurück Bild 1 von 3 weiter Ab 10. Juni kann wieder im „Arni“ gebadet werden. © Christian Juppe Ab 10. Juni kann wieder im „Arni“ gebadet werden.



So soll die Sauna aussehen.

Darauf haben viele Badefreunde lange gewartet: Am Samstag, den 10. Juni macht das „Arni“, Dresdens Innenstadtbad an der Lennéstraße, wieder auf, bestätigt die Bäder GmbH. Zunächst öffnet zwar ausschließlich der Freibereich, aber bei sommerlichen Temperaturen würde es nur wenige Gäste in die Halle ziehen. Deren Umbau dauert dagegen weiter an.

Den Gästen des Freibades stehen die Sanitäranlagen im sanierten Atriumsbereich zur Verfügung. Auch Teile der Liegewiese sind nutzbar. Ebenso ist die Speise- und Getränkeversorgung sichergestellt. Der Zugang ins Georg-Arnhold-Bad erfolgt vorübergehend über einen provisorischen Einlass von der Blüherstraße aus, weil am eigentlichen Kassenbereich an der Helmut-Schön-Allee noch gebaut wird. Bis zum Herbst wird dann die Halle mit der neuen Saunalandschaft fertiggestellt sein. (SZ)

zur Startseite