Armes Wilthen?

Wilthen. Wilthen sei eine der ärmsten Kommunen Sachsens. Diesen Eindruck vermittelt eine Tabelle, die jetzt auf der Sachsen-Seite der Sächsischen Zeitung im Zusammenhang mit einem Bericht über die finanzielle Lage Boxbergs veröffentlicht wurde (21. 2., S. 6). Sie listete die Orte auf, die die höchsten Zuschüsse vom Freistaat erhalten. Viele Einwohner der Stadt wundern sind darüber. Denn Wilthen wirkt nicht arm. Im Gegenteil. Schon seit Jahren leuchten die Straßenlaternen nachts durchgehend, während sie anderswo wegen Sparzwängen zeitweise abgeschaltet werden. Vergangenes Jahr konnte Wilthen eine moderne Sporthalle nebst neuen Außensportanlagen für reichlich vier Millionen Euro einweihen. Und das sind nur zwei Beispiele.

„Wir sind nicht in finanziellen Schwierigkeiten“, betont Bürgermeister Michael Herfort (CDU) und führt einige Belege dafür an. Die Grundsteuer ist seit 15 Jahren nicht mehr erhöht worden. Straßenbaubeiträge wurden 2008 ganz abgeschafft. Die erwähnte Statistik sagt zwar aus, dass Wilthen einen erhöhten Finanzbedarf hat. Dieser resultiert aber vor allem aus der hohen Schülerzahl. Immerhin lernen an Grund- und Oberschule sowie Gymnasium insgesamt rund 1 000 Mädchen und Jungen. Für die Schüler gibt es eine erhöhte Zuweisung vom Freistaat an die Stadt. „Von einem Defizitausgleich – wie es die Tabelle vermittelt – kann keine Rede sein“, unterstreicht der Bürgermeister. Bezogen auf vergleichbare Kommunen habe Wilthen sogar eine überdurchschnittliche Finanzausstattung. Das sei ihm vom Finanzministerium bestätigt worden. Der Haushaltsplan für 2018 enthalte aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 208 000 Euro. „Dieser wird zur Tilgung von Krediten eingesetzt, sodass sich die vergleichsweise niedrige Verschuldung weiter verringert“, berichtet er. – Insgesamt bekommt Wilthen im Jahr 2,6 Millionen Euro Zuweisungen vom Land für verschiedene Aufgaben. „Wir müssen selbst 1,6 Millionen an den Landkreis abgeben. Es bleiben uns rechnerisch also nur 200 Euro pro Einwohner“, berichtet Michael Herfort. Die hohe Kreisumlage und stark gesteigene Kosten für die Kinderbetreuung machen ihm trotzdem Sorgen. „Hier muss generell für alle Kommunen mehr Geld fließen“, fordert er.

