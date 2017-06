Arme Schweine Schlachthöfe beuten Arbeiter aus Osteuropa aus. Jetzt greift der Bundestag per Gesetz ein.

Die Kontrollen der Schweinehälften – hier ein Terminal in einem ostfriesischen Schlachthof – sind deutlich effektiver als die Kontrollen der Arbeitsbedingungen jener Kontrolleure. © dpa

Den ganzen Tag über ziehen Kadaver an den Arbeitern vorbei, sie zerteilen die Tiere mit großen Sägen und anderen Werkzeugen im Akkord. Die Arbeit im Schlachthof ist laut und schweißtreibend – und doch muss man ständig konzentriert sein. Es stinkt nach Blut und Chlor. Für diese Knochenjobs haben Schlachthöfe in Deutschland in vergangenen Jahren verstärkt Werkvertragsarbeiter aus Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien eingesetzt.

Gewerkschafter, Kirchen und Politiker kritisieren seit Langem die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werkarbeiter. Sie sind nicht beim Schlachthof angestellt, sondern bei einem Subunternehmer, der die Arbeitskräfte in deren Heimat anwirbt, und ihnen in Deutschland auch ihre Unterkunft besorgt. Die Gewerkschaft NGG schätzt, dass es rund 40 000 sozialversicherungspflichtige Jobs in den Schlachthöfen gibt. Wie viele Menschen davon Werkvertragsbeschäftigte sind, wird statistisch nicht erfasst. Aber es sind billige Arbeiter, die – so die Kritiker – nach Strich und Faden ausgebeutet würden.

Der Chef der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Bernhard Südbeck, schildert drastische Verhältnisse bei Werkarbeitern. Die Ermittler könnten schwer eingreifen, weil etwa die nötigen Nachweise fehlten. Auf dem Papier arbeiten die Leute acht Stunden täglich für 1 200 Euro im Monat. Tatsächlich schufteten sie 15 Stunden und bekämen so viele Abzüge, dass ihnen am Ende unter Umständen noch 600 Euro zuzüglich Kindergeld blieben, schreibt Südbeck in einer Stellungnahme für den Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales.

„Insgesamt ist das System der Werkverträge in der Fleischwirtschaft nach meinen Erfahrungen auf maximale Ausbeutung der Arbeitskräfte angelegt“, schreibt Südbeck. Nur selten seien die ausländischen Arbeitnehmer bereit, sich zu wehren.

Noch vor der Bundestagswahl im Herbst hat die Koalition in Berlin nun ein Gesetz beschlossen, das der Ausbeutung einen Riegel vorschieben soll. Kernpunkte: Künftig können Schlachtunternehmen für Verfehlungen ihrer Subunternehmer in Regress genommen werden. Und Arbeitszeiten müssen genau dokumentiert werden. Vorangetrieben hat das ein christlich geprägter CDU-Sozialpolitiker aus dem Bundestag: Karl Schiewerling, dem in seinem westfälischen Wahlkreis die Probleme immer wieder zugetragen wurden.

Branchenverband wehrt sich

Mit Unverständnis reagiert der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Ernährungswirtschaft, Michael Andritzky. Die Branche halte sich in weiten Teilen an eine Selbstverpflichtung, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Situation habe sich „gravierend und nachhaltig“ zum Vorteil der Werkarbeiter verändert. Die Kritikpunkte träfen nur noch für eine kleine Minderheit der Betriebe zu. „Offensichtlich wird hier Wahlkampf zu Lasten einer gesamten Branche gemacht“, sagt Andritzky.

Der katholische Theologe Peter Kossen bezeichnet die Selbstverpflichtung der Branche als Mogelpackung: „Es hat sich nicht wirklich was geändert.“ Kossen hat als Prälat im niedersächsischen Vechta jahrelang die Missstände in der Branche öffentlich angeprangert. Inzwischen ist er Pastor im Münsterland, engagiert sich aber immer noch für die Interessen der Werkarbeiter. „Die Regeln sind nur so gut, wie sie nachher auch kontrolliert werden“, sagt er.

Das neue Gesetz gehe zwar in die richtige Richtung, aber notwendig sei ein Systemwechsel. Es gehe nicht an, dass es für das Kerngeschäft eines Schlachthofes nur 20 Prozent Stammbelegschaft und 80 Prozent Werkarbeiter gebe. Der Anteil der Werkarbeiter müsse gesetzlich begrenzt und die Kontrollmöglichkeiten der Behörden müssten verbessert werden. Zoll oder Gewerbeaufsicht müssten Sanktionsmöglichkeiten haben. Nicht zuletzt bräuchten Werkarbeiter auch den Zugang zu kostenloser Rechtsberatung, fordert Kossen.

„Es hat sich schon etwas gebessert, aber es ist noch nicht ideal“, sagt Daniela Reim, die für die DGB-Beratungsstelle „Arbeit und Leben“ osteuropäische Arbeitskräfte in Westniedersachsen berät. Pro Woche hat sie 20 bis 30 Fälle. Oft gehe es um Lohn, aber auch um soziale Beratung. Viele Subunternehmer seien einsichtig, aber es gebe noch schwarze Schafe.

Mancher hat umgestellt: Die Westfleisch-Gruppe aus Münster etwa gründete konzerneigene, tarifgebundene Firmen für Werkverträge und Leiharbeit. Und der Schlachtbetrieb Böseler Goldschmaus aus dem Kreis Cloppenburg will alle Werkarbeiter festanstellen. „Mittlerweile sind dort über 60 Prozent fest angestellt“, sagt Reim.

Auch Hans-Hermann Hunfeld vom emsländischen Kolping-Bildungswerk sieht Verbesserungen. Lohnabzüge seien aber immer wieder Thema. „Das ist ein Dschungel, da können wir nicht durchblicken.“ Die vorgesehene Unternehmerhaftung sei „genau der richtige Weg.“ Nur müsse der Zoll besser überwachen. (dpa)

