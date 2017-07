Arme Kinder Die Zahl der unter 15-Jährigen in Hartz IV-Familien im Kreis ist gestiegen. Die Linke fordert Konsequenzen.

Vor allem Alleinerziehende sind vom Armutsrisiko betroffen, sagen Experten. Auch im Landkreis Görlitz. © dpa

Die Zahl der Kinder im Landkreis ist gestiegen, die in Hartz IV-Haushalten aufwächst. Das geht aus einer Antwort des Görlitzer Landratsamtes auf eine Anfrage der Linksfraktion im Kreistag hervor. Demnach sind vor allem unter 15-Jährige und junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21 Jahren betroffen. Linken-Kreisrat Jens Hentschel-Thöricht bezeichnet diese Zahlen als „erschreckend“. Winfried Bruns, Ortsvorsitzender des Sozialverbandes VdK Löbau-Zittau, sieht es so: „Bei Kindern geht soziale Armut mit finanzieller Schlechterstellung einher.“ Kinder armer Eltern hätten nicht mehr die gleichen Chancen wie andere Kinder.

Viele soziale Organisationen versuchen alles, damit Ungleichheit nicht ins Gewicht fällt. Anja Bradatsch ist Sozialpädagogin beim Deutschen Kinderschutzbund in Görlitz, genauer beim Kinder- und Familientreff Kidrolino in Königshufen. Dass in den vergangenen Monaten verstärkt Kinder aus Hartz IV-Familien die Einrichtung besucht haben, kann sie nicht bestätigen. „Natürlich haben wir es hier schon immer mit Kindern aus einkommensschwächeren Familien zu tun“, sagt sie. Aber insgesamt komme eine „bunte Mischung“ ins Kidrolino. Vor allem auch Kinder von alleinerziehenden Elternteilen seien darunter. „Alle kommen gut miteinander klar, egal ob Wohngeld-Empfänger, Hartz IV-Bezieher oder die ,gut situierten’“, sagt Anja Bradatsch. Sie sehe es als Vorteil an, wenn Sprösslinge aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten gemeinsam spielen, etwas unternehmen. „Das wirkt sich bei dem einen oder anderen vielleicht auf das Sozialverhalten aus“, sagt sie und meint es natürlich im positiven Sinne.

Winfried Bruns vom VdK Löbau-Zittau und Mitglied der Linksfraktion im Zittauer Stadtrat wiederum sieht hingegen in den aktuellen Zahlen eine „Form der sozialen Spaltung unserer Gesellschaft, auch im Landkreis Görlitz.“ Der Kreis müsse schon immer mehr Geld in der Jugendhilfe für den „desorientierten Nachwuchs“ aufwenden. Winfried Bruns: „Leider auch, weil gerade die CDU nicht erkannt hat, dass Geld in der Prävention sinnvoller ist, als im Nachhinein für die Schadensbegrenzung zu bezahlen.“

Michael Kretschmer, Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordneter und Kreisrat, sieht das anders. „Wir sind im Landkreis mit unseren Hilfsangeboten sehr breit aufgestellt“, sagt er. Das Jobcenter gebe sich beispielsweise allergrößte Mühe, gerade Alleinerziehende zu unterstützen. „Das Bild ist natürlich sehr vielschichtig“, sagt Michael Kretschmer. Unter anderem spiele die Flüchtlingsproblematik eine Rolle.

Wissenschaftler des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzen, dass jeder sechste Sachse von Armut betroffen ist. Andere Institutionen kommen zu anderen Ergebnissen. Laut DIW liegt die Schwelle zum Armutsrisiko für einen Einpersonenhaushalt bei 1 050 Euro. Der VdK plant nun eine Kampagne um die „soziale Spaltung zu stoppen“ und die „Politiker wachzurütteln“. „Alle Kinder müssen eine reelle Chance haben“, so Winfried Bruns. Er fordere eine „Entbürokratisierung der Anträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket“, mit der Sozialschwache beispielsweise Mittagessen-Zuschüsse und anderes mehr beantragen können. Linken-Kreisrat Jens Hentschel-Thöricht stimmt dem zu. Darüber hinaus werde sich die Linkspartei im Kreistag gegen Kürzungen bei der Jugendhilfe aussprechen.

