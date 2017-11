Arm trotz Job

Grund für diese Entwicklung ist auch, dass dieses "mittlere Einkommen" ständig steigt, so dass auch die 60% davon immer höher werden. Mit anderen Worten: die immer mehr werdenden Reichen sind die Berechnungsgrundlage für Armut der niedrigen Einkommen. Und es werden ja auch die absoluten Zahlen/Einkommen nie genannt, sondern nur die Prozente, um dem Ganzen einen negativen Anstrich zu verpassen. Außerdem ist fast jeder in Entwicklung und durchläuft am Anfang der Berufstätigkeit erst einmal eine Zeit mit niedrigem Einkommen, bevor die ersten Karrierestufen erklommen werden. Und wenn das jeden Zehnten betrifft, dann ist das ein normaler Anteil. Diese entwickeln sich und sind nächstes Jahr schon raus aus der Armut. ;-(