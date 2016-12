Arm trotz Arbeit Eine Alleinerziehende muss genau rechnen. Neue Winterräder zahlt sie in Raten. Aufgeben kommt für sie nicht infrage.

So richtig auf die Weihnachtszeit freuen kann sich Susanne* nicht. Denn auf Weihnachten folgt der sehr teure Januar. Wenn aber keinen Monat das Geld reicht, dann wird der Monat mit den besonders vielen Rechnungen für Versicherungen, Steuern und eventuell noch Nachzahlungen an den Vermieter auf die Nebenkosten ein Monat, den man lieber streichen würde. „Die laufenden Kosten überschreiten mein Einkommen“, sagt Susanne. Zusätzlich zum Arbeitslosengeld bekommt die Frau eine Aufstockung. Auf dem Konto geht ein Unterhaltsvorschuss für ihren Sohn ein. Mit dem Vater des Jungen hat sie keinen Kontakt, und er zahlt auch nichts. Aber dass der Januar trotzdem eine Chance bei ihr hat, dafür sorgt ihr Fünfjähriger, denn er feiert Geburtstag im ersten Monat des Jahres. Susannes Augen leuchten, wenn sie von ihrem Sohn erzählt. Sie sind ein gutes Team, findet sie. „Wenn er auf mich hört, höre ich auf ihn“, sagt sie.

Noch bevor der Kleine zur Welt kam, suchte sie sich Unterstützung. Wie sie davon erfahren hatte, dass beim Deutschen Roten Kreuz Mitarbeiterinnen Schwangere und auch Familien beraten, daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Aber noch heute schwärmt sie von der freundlichen und hilfsbereiten Art, den guten Gesprächen. „Ich habe meine Situation geschildert und sie haben mir geholfen“, sagt Susanne dankbar. Vom Amt habe sie bisher keine Hilfe bekommen.

Dabei will sie eigentlich auf eigenen Beinen stehen, aus eigener Kraft für ihre kleine Familie sorgen. Doch im Frühjahr bekam sie die Kündigung. Die Arbeit hatte ihr Spaß gemacht. Ohne Groll erzählt sie davon. Der Chef hatte keine andere Wahl, musste betriebsbedingt das Arbeitsverhältnis lösen. Dass sie neben dem Arbeitslosengeld auch Hartz IV bekommt, das wurmt sie. Denn zusätzlich Geld verdienen in einem Nebenjob, das mache nicht viel Sinn, denn es werde ihr sowieso weggenommen, meint sie.

Aber momentan kommt sie nicht dazu. Denn ihr Chef hat sich dafür eingesetzt, dass Susanne eine Weiterbildung bekommen hat. Er gab ihr nicht nur ein gutes Arbeitszeugnis, er setzte sich auch mit dem Jobcenter in Verbindung. Jetzt fährt Susanne seit Ende Oktober nach Görlitz und hofft, dass sie das Praktikum in ihrer alten Firma machen kann und möglicherweise dort auch wieder eingestellt wird. Mit ihrer Weiterbildung wäre sie dafür sehr gut qualifiziert, auch die Arbeit würde ihr Spaß machen. Um mobil zu sein, hat sie ihr 20 Jahre altes Auto verschrottet und ein zuverlässigeres Auto gekauft. Nicht nur das, auch die notwendigen Winterreifen zahlt sie in Raten ab.

Susannes Kontakt mit den Mitarbeiterinnen des DRK riss nie ab. Als die jetzt von ihren finanziellen Sorgen erfuhren, schrieben sie an die Stiftung Lichtblick. „Es ist ihr kaum möglich, das Geld für die in der Wintersaison benötigte Bekleidung und Schuhe für den Sohn aufzubringen. An den Kauf von Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken wagt sie nicht zu denken“, begründeten die Mitarbeiterinnen den Antrag im Oktober. Diese Woche gingen auf Susannes Konto 500 Euro der Stiftung Lichtblick ein. „Jetzt kann ich unbeschwert losgehen, ich freue mich so!“, sagt sie. Er wünscht sich Spielzeug, braucht eine neue Jacke, Schuhe. „Vielleicht bleibt ja für mich noch was“. Für ihren größten Wunsch, einen Laptop mit Drucker, werden aber auch die 500 Euro nicht reichen. * Name geänder

