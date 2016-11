Arktisches Abenteuer im Grünen Zum Schlittenhundrennen in der Herrenleite geht es rasant zu. Trotz der milden Temperaturen.

Organisator Björn Gedlich mit seinen Alaskan Malamutes. © Archiv: D. Förster

Auch wenn die weiße Pracht fehlt: Die nordischen Schlittenhunde scharren schon mit den Pfoten. An diesem Wochenende liefern sich die Tiere in und um das Feldbahnmuseum in der Herrenleite rasante Rennfahrten gemeinsam mit ihren Frauchen und Herrchen. Für die Hundesportler mit ihren flinken und aufgeweckten Tieren hat bereits die Wintersaison begonnen. Den Zuschauern vermittelt das Spektakel ein Hauch von Abenteuer und Alaska – auch ohne Schnee. Am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 11 Uhr können Gäste hautnah zu erleben, was an Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer möglich ist. 16 Gespanne aus Sachsen und darüber hinaus erwartet Lokalmatador und Organisator Björn Gedlich. Sieben starten in der sogenannten Veloklasse. Die Hunde ziehen also einen Radfahrer. Sieben Musher, also Lenker der Gespanne, machen auf Wägen los. Zwei joggen auf der Strecke mit ihren Vierbeinern. Start und Ziel sind am Eingang vom Feldbahnmuseum.

Zwischen 11 und 12.15 Uhr geht es auf einen Acht-Kilometer-Parcours in Richtung Dorf Wehlen zum Wehlener Kohlberg weiter Richtung Lohmen und über die Wiesen wieder zurück nach Dorf Wehlen, kündigt der 67-Jährige aus Mühlsdorf an. Unterwegs sind sechs verschiedene Stationen zu bewältigen. Dort bewerten Kampfrichter das Verhalten der Tiere. Sie müssen im Slalom fahren, eine Gitterrostbrücke überqueren, Hindernisse überwinden, in einer Sackgasse wenden, ein Stück in Schuhen laufen und in einem Labyrinth die Richtung wechseln. Ab 11.45 Uhr werden die ersten Starter im Ziel zurück erwartet.

„Schon allein das Zusammenspiel von Mensch und Tier zu sehen, ist faszinierend“, sagt Gedlich. Für ihn selbst gibt es eine Premiere. Zwei seiner Alaskan Malamutes sind erstmals bei diesem Wettbewerb mit von der Partie. Lucky und sein Bruder Luke, beide anderthalb Jahre alt. Im Ziel wartet mindestens am Sonntag der Weihnachtsmann. Bei einer Tombola, die die Veranstaltung finanzieren helfen soll, winken Preise. Außerdem lässt der Verein Historische Feldbahn Dresden zum Saisonabschluss im Museumsareal am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr ein kleines Glühwein-Dampflokfest steigen. Der Eintritt ist frei. (df)

zur Startseite