Arkadenzauber Die Einkaufsnacht im November in Kamenz wird bereits jetzt vorbereitet.

Einen Vorgeschmack auf die Kamenzer Einkaufsnacht. Händler präsentieren sich an den Fleischbänken. © Rene Plaul

Die Einkaufsnacht am 18. November wirft in Kamenz sichtbare Schatten voraus. Jetzt posierten mehrere Händler der Stadt am Ort eines außergewöhnlichen Geschehens. Initiiert von City-Managerin Anne Hasselbach soll es unter den neoromanischen Torbögen der Fleischbänke am Rathaus eine ganz besondere Modepräsentation geben. „Kamenzer Händler stellen in mehreren Themenblöcken ihre Angebote zur Schau.“ An diesem Abend nicht nur in ihren Geschäften, sondern auch unter den Fleischbänken – inszeniert mit Licht und Musik. Das verspricht, ein Hingucker zu werden. „Unser Ansatz dabei ist, dass die Händler ihre Events selbst aktiv mitgestalten.“ Dabei wird ein Wort des Geschehens gewählt, der durchaus ungewöhnlich ist. „Wir wollen ganz bewusst mal die Szenerie wechseln.“ Beim „Fotoshooting“ waren schon einige dabei, wie man sieht. Am 18. November werden es noch mehr sein. „Wir suchen noch Models für die Präsentation – männliche und weibliche zwischen 18 und 60 Jahren.“ Interessenten melden sich bei der Citymanagerin: studio@annehasselbach.de. (szo)

