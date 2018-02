Argumente für und gegen eine Große Koalition im Bund

zurück Bild 1 von 9 weiter Tom H. Seidelt aus Hoyerswerda ist seit Ende 2016 SPD-Mitglied. Foto: privat Tom H. Seidelt aus Hoyerswerda ist seit Ende 2016 SPD-Mitglied. Foto: privat

Kevin Stanulla ist SPD-Kreisvorsitzender. 2013 trat er als Landtagskandidat an. Foto: Götz Schleser

Awo-Chef Torsten Ruban-Zeh ist gegen eine Koalition seiner Partei mit der CDU und CSU. Foto: Hagen Linke

Endspurt beim SPD-Entscheid. Voraussichtlich am Sonntagvormittag soll das Votum der Mitglieder bekannt gegeben werden. Foto: Uwe Schulz

Uwe Jordan aus Hoyerswerda ist seit 1992 SPD-Mitglied. Foto: Gernot Menzel

Uwe Blazejczyk ist Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion in Hoyers-

werda.Foto: K. Demczenko

Uta Strewe aus Burkau war zur Bundestagswahl im Dezember SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis Bautzen I.Foto: privat

Thomas Delling führt kommissarisch den Vorsitz des SPD-Ortsverbandes Hoyers-

werda.Foto: KD

Alex Scholze aus Wittichenau engagiert sich als Vorsitzender der Jusos im Landkreis. Foto: privat

Reichlich Lektüre hatten dieser Tage bundesweit die über 450 000 SPD-Mitglieder im Briefkasten und damit auch die Genossen in der Stadtregion Hoyerswerda. Im Parteiorgan „Vorwärts“ stand auf 80 Seiten der Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD, der Grundlage der „Großen Koalition“ zur Regierungsbildung nach der Wahl des 19. Deutschen Bundestages am 24. September 2017 sein soll. Die Parteimitglieder sollen nun abstimmen, ob die SPD erneut in eine Große Koalition gehen soll oder nicht.

Die aktuellen Diskussionen um die Politik und die SPD haben dem Kreisverband Bautzen zu einem Mitgliederzuwachs verholfen. Allein im Jahr 2018 gab es 31 Neueintritte und zwei Austritte. Für den Ortsverein Hoyerswerda waren es acht Eintritte und kein Austritt, heißt es.

„Nein, ich bin mit einigen Punkten überhaupt nicht zufrieden“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Kevin Stanulla zum Koalitionsvertrag. „Die hochgepriesene Pflege um die sich jetzt ganz groß gekümmert werden soll, kommt mir viel zu kurz“, nennt er ein Beispiel. „Und niemand kann eine Kehrtwende in der Bundespolitik erwarten, wenn dieselbe Kanzlerin im Amt sitzt wie seit zwölf Jahren.“ Dennoch hat Stanulla auf dem Stimmzettel „Ja“ angekreuzt. „Ich spreche mich für eine Große Koalition aus, weil ich glaube, dass wir es geschafft haben, eine Menge wichtiger Themen im Koalitionsvertrag unterzubringen. Nach der Bundestagswahl bin ich zunächst gegen eine GroKo gewesen. Nach den Verhandlungen um den Vertrag muss ich jedoch sagen, dass dort eine Menge Punkte enthalten sind, für die wir im Bundestagswahlkampf 2017 im Landkreis Bautzen eingetreten sind.“ Stanulla nennt unter anderem die Solidarrente und die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung.

Uta Strewe, SPD-Direktkandidatin im hiesigen Wahlkreis, stimmt hingegen gegen die Annahme des Koalitionsvertrages. Die Entscheidung für das „Nein“ ist der Burkauerin nicht leichtgefallen, sie hatte sich zunächst für die Aufnahme von Verhandlungen ausgesprochen. Einerseits trage der Koalitionsvertrag eine deutlich sozialdemokratische Handschrift. Vieles von der familienfreundlichen Politik, für die auch sie sich eingesetzt habe, finde sich dort wieder. Allerdings sei nach Jahren in der Großen Koalition das Profil der SPD nicht mehr klar erkennbar. „Selbst unsere Erfolge wie beispielsweise die Einführung des Mindestlohns oder die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses werden nicht der SPD zugeordnet, sondern verlieren sich im Dunst einer dominanten Merkel-CDU“. Die SPD müsse ihre Fehler aus der Vergangenheit beheben. So müsse die Agenda 2010 ehrlich auf den Prüfstand. „Wir brauchen wieder ein deutliches Profil mit klaren sozialdemokratischen Inhalten und Zielen und dazu passende, glaubwürdige Köpfe“, sagt Uta Strewe zur notwendigen Erneuerung ihrer Partei. „Ein solch tiefgreifender Erneuerungsprozess ist bei einer Regierungsbeteiligung nicht möglich. Das hat sich für mich in den letzten Wochen in aller Deutlichkeit gezeigt.“

Ein halbes Jahr nach der Wahl brauche das Land endlich eine handlungsfähige Regierung. Allerdings sei die Große Koalition bei der Bundestagswahl abgestraft worden. Die Politik der letzten Jahre habe dazu geführt, dass immer mehr Menschen ihr Vertrauen in die Demokratie verloren haben und sich von rechten und demokratiefeindlichen Parolen überzeugen lassen. „Ein „Weiter-so“ wird auch diese Entwicklung weiter forcieren“, ist Uta Strewe überzeugt. „Unser Ziel muss es sein, die Menschen wieder für Politik, für unsere Demokratie zu begeistern. Dafür brauchen wir Parteien und Ziele, die klar voneinander abgegrenzt werden können. Das erreicht bei einer Großen Koalition aber vor allem die AfD, die sich als größte Oppositionspartei im Bundestag profilieren und damit gute Voraussetzungen für kommende Wahlen schaffen kann.“

Thomas Delling, kommissarisch Ortsverbandsvorsitzender in Hoyerswerda, spricht sich für eine erneute Große Koalition aus: „Im Koalitionsvertrag haben wir mehr erreicht, als unser Wahlergebnis zeigt“, sagt er. Zudem brauche Deutschland endlich eine handlungsfähige Regierung und Delling glaubt nicht, dass Neuwahlen die Situation für die SPD verbessern würden. „Ich glaube nicht, dass eine Minderheitsregierung auf die Dauer funktionieren würde.“ Und: Die SPD müsse jüngere Leute in Verantwortung bringen und brauche bei vielen Fragen auch neue Konzepte, findet er. „Dazu muss sie aber nicht in die Opposition gehen.“

Ähnlich sieht das Uwe Blazejczyk, SPD-Fraktionsvorsitzender im Hoyerswerdaer Stadtrat, er ist für eine Große Koalition. „Es gibt einen Vorschlag, der tragend ist für die Regierungsarbeit der nächsten 3,5 Jahre.“ Als Juniorpartner könne man nicht erwarten, dass alle eigenen Vorstellungen eins zu eins umgesetzt werden. Kompromisse seien notwendig und die SPD müsse sich der Verantwortung stellen. Den vielfach geforderten Erneuerungsprozess innerhalb der Partei stützt auch der Hoyerswerdaer. „Das ist aber auch in der Regierung möglich“.

Anderer Meinung ist ein junger Hoyerswerdaer, der seit November 2016 Parteimitglied ist. „Ich glaube, wir sollten eine Minderheitsregierung versuchen“, sagt Tom H. Seidelt. Der Abiturient stimmte beim Mitgliederentscheid mit „Nein“. „Es ist ein Fehler, zum 3. Mal der Mehrheitsbeschaffer für Angela Merkel zu sein“, sagt der 19-Jährige, der zudem mit einigen inhaltlichen Punkten des Koalitionsvertrages unzufrieden ist, zum Beispiel beim Thema Renten: „Im Kampf gegen die Altersarmut wird zu wenig getan.“

Alex Scholze, Juso-Vorsitzender im Landkreis, gehörte bei der Sitzung des Kreisvorstandes am Montagabend zu einer Minderheit. Zwei der acht Vorstandsmitglieder sind gegen eine Große Koalition. Sechs dafür. „In der Abwägung aller Fakten bin ich dagegen“, sagt der Wittichenauer. „Für mich kommt vor allem der Osten zu schlecht weg. Ich finde im Koalitionsvertrag keinen Plan für einen Strukturwandel. Den braucht aber vor allem die Lausitz.“

Torsten Ruban-Zeh, Chef des Kreisverbandes Lausitz der Arbeiterwohlfahrt (Awo), will mit seinem „Nein“ zum Ausdruck bringen, dass er mit einigen Punkten im ausgehandelten Vertrag unzufrieden ist, zum Beispiel bei den Themen Bildung und Pflege. Diese großen Themen sind nicht so angegangen worden, wie er sich das gewünscht hatte. Er hofft, dass es seiner Partei gelingt, ein neues, klareres Profil zu finden. Als Alternative zur Großen Koalition sieht der Hoyerswerdaer nicht eine Neuwahl. „Eine Minderheitsregierung, die sich ihre Mehrheiten suchen muss, hat mehr Hang zur Demokratie als eine Große Koalition mit eher knapper Mehrheit.“

Uwe Jordan, Tageblatt-Redakteur und seit 1992 SPD-Mitglied, hat mit „Nein“ gestimmt. „Noch eine Große Koalition überlebt die SPD nicht“, sagt er. „Erfolge werden wie schon in den letzten GroKos vom Wähler der CDU gutgeschrieben, Misserfolge dem Juniorpartner SPD angekreidet.“ Am meisten stört den Hoyerswerdaer im Koalitionsvertragsentwurf erstens der „irrwitzige, stabilitätsauslöschende Energiekurs“. Auch drücke sich das Papier um klare Aussagen zur Flüchtlings- und Migrationspolitik herum.

Uwe Jordan hält eine Minderheitsregierung für richtig. „Die muss, statt mit ruhiger Hand durchzuregieren, für ihre Vorhaben gute Argumente zum Erreichen wechselnder Mehrheiten auf den Tisch legen“. Das funktioniere andernorts auch. „Wenn man uns weismachen will, ein stabiles Deutschland könne Derartiges nicht vertragen, ist das schlichtweg Feigheit vor der Verantwortung und vor dem Finden von Lösungen, die nicht, wie stets bequemerweise behauptet wird, alternativlos sind.“

