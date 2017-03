Arena-Betreiber: Parkplätze ausreichend Viele Fans von Florian Silbereisen lassen sich am Sonnabend zum Konzert bringen. Das dürften Anwohner gern hören.

Florian Silbereisen kommt wieder nach Riesa. Manche in der Stadt sehen dem mit einiger Sorge entgegen. © dpa

Eine Veranstaltungshalle für Tausende Besucher mitten in der Stadt – das gibt es nicht überall. Und deshalb laufen Großveranstaltungen in der Arena nicht immer ganz konfliktfrei ab: wenn Autofahrer sich nicht an die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten halten, sondern ihr Fahrzeug einfach im nächstbesten Wohngebiet abstellen. „Jeder Fahrer ist selbst verantwortlich, die bereitgestellten Parkflächen zu nutzen und nicht die Wohngebiete einfach zuzuparken“, sagt Reiner Striegler, Prokurist bei der Arena-Betreibergesellschaft FVG.

Um solchen Verhaltensweisen entgegenzuwirken, biete man die Parkplätze rund um die Arena auch grundsätzlich kostenlos an – während anderswo bei Veranstaltungen oft fünf Euro oder mehr für einen Parkplatz fällig werden.

Dem am Sonnabend anstehenden Florian-Silbereisen-Konzert sieht die FVG allerdings etwas entspannter entgegen: Während man sonst mit einem Auto auf vier Konzertbesucher kalkuliere, komme bei Silbereisen ein Auto auf fünf Fans. „Ältere Besucher lassen sich erfahrungsgemäß lieber von Angehörigen bringen und anschließend abholen“, so Striegler. Außerdem kommt immer ein Teil der Besucher mit anderen Verkehrsmitteln. Demnach sollten für die erwarteten 4 000 Besucher die bereitgestellten knapp 1 000 Parkplätze ausreichen. Neben dem Parkplatz vor der Arena bietet die FVG auch Stellflächen am Sportforum, bei Neways (ehemals BuS), am Olympia und auf dem RHT-Gelände an.

Für das nächste Großkonzert in Riesa, den Auftritt von Udo Lindenberg, bereite die FVG schon jetzt eine Lösung für den erwarteten Besucheransturm vor: Voraussichtlich miete man wieder Stellflächen am Riesapark an und organisiere einen Shuttleverkehr mit mehreren Bussen.

zur Startseite