Ardenne verlässt den Weißen Hirsch Alle 620 Mitarbeiter arbeiten künftig in Weißig. Entlassungen gibt es keine.

Nach 62 Jahren verlässt die Ardenne GmbH ihren Firmensitz auf dem Weißen Hirsch. © Wolfgang Wittchen

Ein Stück Dresdner Geschichte geht zu Ende. Nach 62 Jahren verlässt die Ardenne GmbH ihren Firmensitz auf dem Weißen Hirsch. Alle 620 Mitarbeiter arbeiten künftig in Weißig auf dem Hahnweg. Das bestätigte Sprecher Ingo Bauer auf Anfrage. Entlassungen gibt es keine in dem Traditionsunternehmen, das die Stadt seit Jahrzehnten prägt. Im bisherigen Standort an der Plattleite bleibt zunächst ein Labor mit fünf Mitarbeitern bestehen. Dort betreibt die Firma noch Versuchsanlagen, auf denen Beschichtungsverfahren getestet und entwickelt werden. Das Labor soll bis zum Sommer auch nach Weißig umziehen.

Die Gründe für den Umzug sind unternehmerische. Mit dem Wachstum des Unternehmens habe das Gelände am Weißen Hirsch eigentlich schon 1996 nicht mehr ausgereicht, so Bauer. Daher sei damals der zweite und jetzt alleinige Standort in Weißig gegründet und immer weiter ausgebaut worden. Durch den Ausbau waren zuletzt knapp drei Viertel der Mitarbeiter in Weißig beschäftigt. Ein Viertel blieb am Weißen Hirsch.

Für viele Angestellte bedeutete das, immer öfter zwischen den Standorten pendeln zu müssen, etwa um in ein bestimmtes Labor zu kommen. Oder um an einem Projekt mit Kollegen zu arbeiten. „Das war ein unerfreulicher Zustand und ein wesentlicher Grund, weshalb die Konzentration an nur einem Standort immer wieder diskutiert wurde“, sagte Bauer. Rein betriebswirtschaftlich sei es effizienter, nur einen Standort zu unterhalten. Eines versichert das Unternehmen: leicht sei ihnen die Entscheidung nicht gefallen, vom traditionsreichen Gründungsstandort wegzuziehen.

Mit der Fertigstellung des neuen Entwicklungszentrums Ende 2014 habe man dann aber in Weißig genug Platz für alle Mitarbeiter. Seitdem laufe der Umzug aller Unternehmensbereiche. Jetzt sei er fast abgeschlossen. Die Firma plant, die Gebäude auf der Plattleite und Zeppelinstraße an Firmen zu vermieten. Sie sind bereits mit Interessenten im Gespräch.

Das Unternehmen entwickelt und fertigt Anlagen für die industrielle Vakuumbeschichtung von Materialien wie Glas oder Kunststofffolie. Aus diesen Materialien stellen die Kunden von Ardenne Produkte wie Reflektoren für Lampen und Leuchten, Displays für Smartphones sowie Touchscreens oder Wärmeschutzfolien für Autoverglasung her. Die heutige Firma ging 1991 aus dem Forschungsinstitut Manfred von Ardenne hervor, welches schon 1955 gegründet wurde.

