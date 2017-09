ARD und ZDF: „Gebührenfinanzierte Staatspresse“ Presseverlage beklagen immer mehr eine Wettbewerbsverzerrung durch öffentlich-rechtliche Online-Angebote. Beim Jahreskongress der Verleger findet Verbandspräsident Döpfner deutliche Worte.

Der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer und BDZV-Präsident Mathias Döpfner beim Zeitungskongress des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Stuttgart. © dpa

Deutsche Zeitungsverleger sehen sich durch öffentlich-rechtliche Angebote immer stärker in ihren Wettbewerbschancen beeinträchtigt. Auf ihrem Jahreskongress in Stuttgart sprach der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Mathias Döpfner, von „staatlichen Eingriff in den freien Lokal- und Regionaljournalismus.“

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk mache der Presse vor allem durch Online-Dienste Konkurrenz. „Wir erleben im Netz nach wie vor eine mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanzierte Flut textbasierter Gratis-Angebote, nichts anderes als eine gebührenfinanzierte digitale Staatspresse, die den Wettbewerb verzerrt und uns Presseverlagen kaum Entfaltungsmöglichkeiten lässt“, so Döpfner. Einige Mitgliedsverlage würden deshalb einzelne Landesrundfunkanstalten wegen textlastiger und presseähnlicher Online-Angebote verklagen. Es sei „eine Grenze überschritten“.

An die Adresse des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann (Grüne) sagte Döpfner, er hoffe, dass die Ministerpräsidenten den Sendern sehr bald klare Grenzen setzten. „Sonst entsteht eine für uns mittelfristig lebensbedrohliche Schieflage gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, betonte er. Die Politik müsse mit ihrer Gesetzgebung künftig deutlich stärker auf die Belange der Presseverlage achten. „Nur Staatsfernsehen und Staatspresse im Netz - das wäre eher etwas nach dem Geschmack von Nordkorea“, meinte er.

Der BDZV und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) hatten sich im Konsultationsverfahren der Länder zum „Telemedienauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ in diesem Sommer gemeinsam für ein „grundsätzliches Verbot öffentlich-rechtlicher presseähnlicher Telemedienangebote“ ausgesprochen. Die Länder hatten im Juni Konsultationen zu Änderungen im Rundfunkstaatsvertrag gestartet. Dabei geht es unter anderem auch um eine Novellierung des Telemedienauftrags der Rundfunkanstalten.

Ministerpräsident Kretschmann räumte daraufhin ein, dass die Politik sich der Probleme von Verlegern annehmen müsse. Dazu gehöre auch die Diskussion über eine Einschränkung der textlichen Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender im Internet. „Wir müssen immer schauen, dass die Balance stimmt“, sagte er. Zudem wolle er auch die Städte und Kommunen auffordern, sich bei der Herausgabe von Amtsblättern auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Döpfner kritisierte auch das zuvor, als er sagte, dass etwa mit Steuermitteln Amtsblätter finanziert würden, die lokalen und regionalen Zeitungen inhaltlich Konkurrenz machen.

Die Tageszeitungen bezeichnete Kretschmann als unverzichtbare Orientierungshilfe in Zeiten von „Fake News“, Lügen und Hass im Internet. „Wir sind auf die Zeitungen existenziell angewiesen“, sagte er. Für eine funktionierende Demokratie sei eine kritische und selbstkritische Presse fundamental.

Die Zeitungsverlage beklagen seit Jahren wirtschaftliche Einbußen durch Auflagenverluste und ein Abwandern von Werbung ins Internet. Durch die Einführung des Mindestlohns finden es viele Verlage zudem schwierig, noch bezahlbare Zusteller zu finden. Um den Zeitungsverlegern die Einführung des Mindestlohns zu erleichtern, hat der Gesetzgeber eine stufenweise Einführung vorgesehen. Derzeit erhalten die Zusteller 8,50 Euro, ab dem 1. Januar 2018 sollen sie den vollen Mindestlohn von 8,84 Euro bekommen.

Zuversichtlich äußerte sich Springer-Chef Döpfner, dass die Verleger künftig erstmals einen Rechtsanspruch darauf erhalten könnten, dass sie für die Nutzung ihrer Inhalte eine angemessene Vergütung bekommen. Das von der EU-Kommission unter dem Kommissar Günther Oettinger vorgeschlagene sogenannte Publisher’s Right (Verlegerrecht) sei ein gutes Stück vorangekommen. Die Idee dahinter ist, dass etwa für die Nutzung von journalistischen Beiträgen über das Internet künftig Gebühren fällig werden, die die wirtschaftliche Lage der Verlage verbessern könnten.

Auf dem bis Dienstag angesetzten Kongress waren unter anderem auch Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, CSU-Chef Horst Seehofer sowie SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Daimler-Chef Dieter Zetsche als Redner angekündigt.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) prangerte mit Blick auf das Treffen die Arbeitsbedingungen in Redaktionen an. „Weiterhin die Redaktionen personell auszudünnen oder gar zu schließen, ist keine Lösung, um Qualitätsjournalismus zu erhalten“, monierte der DJV Baden-Württemberg. Dazu gehöre auch eine anständige Bezahlung der Beschäftigten. Stattdessen umgingen die Verleger Tarife, setzten auf einen Sparkurs und hielten allgemeine Vergütungsregeln nicht ein. Gleichzeitig falle in Redaktionen immer mehr Arbeit an. (fsc/dpa/epd)

