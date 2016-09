ARD guckt bei Experten jetzt genauer hin

Die Welt liegt in Scherben, 60 Millionen auf der Flucht, Chaos, wo man hinschaut und die Kleinstaaterei in Germany feiert auf allen Gebieten fröhliche Urständ! Und was machen wir, wir reden über Fußball , über Zusammenlegung von ARD und ZDF, über alles mögliche Unwichtige! Wir setzen "höchste" Gelehrte ein, die, was auch immer, zu Wenigem beitragen. In Talkrunden dürfen "Spezialisten" alles Mögliche zusammen schwafeln- und wenn dann mal EINER von vor Ort Tatsachen auf den Punkt bringt, sind ALLE erstaunt und labern munter weiter! Was interessiert den zahlenden Bürger verwaltungstechnisches Kauder welch. Er will Qualität und Realität in allen Berichterstattungen! Da sind wir aber weit entfernt von!!! Denn solange Rundfunkräte von politischen Entscheidungsträgern geführt werden, die zudem noch dem Parteienlobbyismus untertan sind, wird sich NICHTS oder nur punktuell etwas ändern. Leider!