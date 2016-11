Archivumzug hat begonnen Verwaltungs-, Bau- und historisches Archiv werden bald in einem Gebäude aufbewahrt. Durch ein Spezialsystem finden 3 800 Meter Akten locker Platz.

Beste Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Archive der Stadt. © Claudia Hübschmann

Die ersten Rollwagen mit alten Bau- und Verwaltungsakten der Stadt sind bereits ausgeräumt. Dutzende Ordner befinden sich in einem modernen Regalsystem, das die platzsparende Aufbewahrung der Archivalien ermöglicht. Über 500 Rollwagen werden es bis zur Beendigung der Arbeiten sein, die vom Schloßberg in die frisch sanierten Räume der Roten Schule transportiert werden.

Auf zwei Etagen wird hier bis zum Frühjahr außerdem Platz für das historische Archiv der Stadt Meißen geschaffen, Büroräume und ein Lesesaal kommen noch hinzu. „Oberste Priorität hatte es, das Personal und die Akten aller Archive an einem Ort zu versammeln. Damit sind in Zukunft alle Ansprechpartner beisammen und somit für die Meißner und ihre Anfragen leichter erreichbar“, sagt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Der neue Lesesaal biete außerdem gute Bedingungen für eine Recherche vor Ort. Insgesamt 100 000 Euro kostete die Stadt die neue Archivausstattung. Sie besteht aus platzsparenden, leicht zu bedienenden Rollregalen, in denen neben den 3 800 laufenden Metern der drei zuvor separat aufbewahrten Archive noch viel Platz für weitere Dokumente sein wird. „In den letzten Monaten haben wir durch die umfangreichen Bauarbeiten in der Roten Schule gute Bedingungen für das neue Archiv geschaffen“, so der OB. So mussten unter anderem Spannbetondecken eingezogen werden, die die riesige Last Tausender alter Zeichnungen, Bauunterlagen, Genehmigungen, Ratsunterlagen und mehr tragen können.

In die noch recht spärlich gefüllten Räume für das historische Archiv werden demnächst richtige Schätze einziehen. „Es werden im neuen Jahr unter anderem mittelalterliche Urkunden und Handschriften, eine Niederschrift des Komponisten Johann Sebastian Bach, alte Münzen oder historische Umbaupläne des Rathauses eingelagert“, sagt Stadtarchivar Tom Lauerwald. Die Bedingungen im neuen Zuhause seien deutlich besser als zuvor. So könnten die Fenster verdunkelt werden, sodass nicht zu viel Helligkeit in die Räume kommt und die alten Akten angreife. Auch die Temperaturen lassen sich durch die Heiztechnik besser regulieren. Bis Herbst 2017 wird der Umzug dauern. Bis dahin soll auch der Hofplatz der Roten Schule neu gestaltet sein.

