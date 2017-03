Archiv wird jetzt auch außen schick Die Fassade des Archivgebäudes neben dem Rathaus soll saniert werden. Die Stadt bekommt dafür Fördergeld.

Die Fassade des Archivgebäudes soll saniert werden. © Archiv/Dietmar Thomas

Die Fassade des Archivgebäudes neben dem Rathaus soll saniert werden. Die Stadt bekommt dafür von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) Fördergeld. Der Auftrag für die Putzarbeiten soll zur Ratssitzung am Donnerstag, 23. März, vergeben werden.

„Mit der Sanierung der Fassade und der Treppe am Eingangsbereich kann in diesem Jahr die Sanierung des Rathausensembles abgeschlossen werden“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Insgesamt soll die Verschönerung der Fassade etwa 65 000 Euro kosten.

Das Nebengebäude des Rathauses hatte in den vergangenen Jahren bereits ein neues Dach und Fenster erhalten. Nun sind aufgrund des Fördergeldes aus dem Programm Stadtumbau Ost noch Arbeiten am Gebäude möglich. So erhält der Giebel, an dem sich früher ein Haus anschloss, eine Wärmedämmung. Teilweise müssen die Fenstergewände ausgebessert und der Sockelbereich abgedichtet werden.

Im Jahr 2015 wurde das Nebengebäude bis auf das Treppenhaus entkernt. Neben den alten Deckenbalken wurden neue eingezogen, um die Tragkraft zu erhöhen. Anschließend bauten Firmen die Fußböden und Decken ein.

Nach den Informationen des Bürgermeisters können sich Bürger an die Räte und die Verwaltung wenden. Anschließend geht es um den Bebauungsplan der Innenstadtentwicklung „Wohnpark Leipziger Straße/Wiesenstraße“. Hier will ein Investor einen Eigenheimstandort entwickeln (DA berichtete). Dafür sind noch einige bürokratische Hürden wie der Satzungsbeschluss zu nehmen.

Zur Ratssitzung soll außerdem die neu gewählte Gemeindewehrleitung ihre Berufungsurkunde erhalten. (DA/je)

Stadtratssitzung am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal.

