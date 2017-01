Archiv wird auch außen schön Die Stadt soll Fördergeld bekommen. Damit will sie die Fassade des Nebengebäudes am Rathaus sanieren.

Das Archiv befindet sich im Nebengebäude des Rathauses und wurde bis auf die Fassade in den vergangenen Jahren saniert. Jetzt wird auch diese verschönert.

Die Fassade des Archivgebäudes neben dem Rathaus soll in diesem Jahr saniert werden. Die Stadt hat von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) eine Zusage, aber noch keinen schriftlichen Bescheid für Fördergeld bekommen.

„Damit und der Sanierung der Treppe im Eingangsbereich kann in diesem Jahr die Sanierung des Rathausensembles abgeschlossen werden“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Insgesamt soll die Verschönerung der Fassade etwa 65 000 Euro kosten. „Liegt der Zuwendungsbescheid vor, können wir das Vorhaben ausschreiben“, so der Bürgermeister.

Das Nebengebäude des Rathauses hatte in den vergangenen Jahren bereits ein neues Dach und Fenster erhalten. Nun sind aufgrund des Fördergeldes aus dem Programm Stadtumbau Ost noch Arbeiten am Gebäude möglich. So erhält der Giebel, an dem sich früher ein Haus anschloss, eine Wärmedämmung. „Teilweise müssen die Fenstergewände ausgebessert und der Sockelbereich abgedichtet werden. Dann erhält die Fassade einen Farbanstrich“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Im Jahr 2015 wurde das Nebengebäude, in dem sich auch der Polizeiposten befindet, bis auf das Treppenhaus entkernt. Neben den alten Deckenbalken wurden neue eingezogen, um die Tragkraft zu erhöhen. Anschließend bauten Firmen die Fußböden und Decken ein. Die Stadträte vergaben Aufträge im Wert von knapp 120 000 Euro für das Nebengebäude. Bis auf die Elektroinstallation übernahmen die Arbeiten Firmen aus Hartha.

Entsprechend des Zwecks erfolgte eine neue Raumaufteilung. Die Flächen sind nun größer, sodass das Archivieren einfacher und übersichtlicher ist. Beim Umbau wurden Brandschutzauflagen beachtet, damit die Akten im Ernstfall sicher gelagert sind. Im März 2016 wurde der Ausbau abgeschlossen. Dann zogen das Archiv mit seinen historischen- und Baudokumenten sowie der Polizeiposten wieder ins Nebengebäude ein. Nachdem der langjährige Archivar Hans-Joachim Störr in den Ruhestand ging, hat seine Aufgabe die Sekretärin des Bürgermeisters Cathleen Franze übernommen.

Seit dem Jahr 2005 wird das Rathaus saniert. Im Jahr 2012 war der Innenausbau beendet worden. Danach bekam das Gebäude ein neues Dach und die Fassade wurde saniert.

Im Frühjahr 2014 waren auch die staubigen Zeiten hinter dem Rathaus vorbei. Es entstand eine Pflasterfläche mit 27 Stellplätzen. Davon stehen 20 Mitarbeitern und Besuchern der Verwaltung zur Verfügung, zwei sind als Behindertenparkplätze ausgewiesen und fünf zeitlich auf zwei Stunden begrenzt.

