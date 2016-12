Architekt mit Spezialauftrag Michael Biegler hat Deutschlands Handballerinnen fit gemacht für die EM. Doch die ist nur Teilziel.

Bundestrainer Michael Biegler arbeitet wie ein Baumeister. © dpa

Mit Bauhelm und Reißbrett wurde Michael Biegler bislang nicht gesichtet. Doch wenn der Deutsche Handballbund das Projekt Heim-WM 2017 mit einem Hausbau vergleicht, ist der Frauen-Bundestrainer zweifellos der Architekt. Und zwar einer, dem die Arbeiter folgen. „Wir sind absolut bereit, alles mitzugehen. Aber es ist nicht nur Zuckerschlecken, eher Zuckerbrot und Peitsche“, sagte Spielführerin Anna Loerper vor dem zweiten Gruppenspiel bei der EM in Schweden gegen Frankreich (Spiel nach Redaktionsschluss dieser Seite).

Wer auch immer sich im Umfeld der deutschen Mannschaft zu Biegler erkundigt, hört nur positive Äußerungen, auch von Wolfgang Sommerfeld. Der Sportdirektor betont immer wieder, wie gut die Gespräche vor Bieglers Verpflichtung im April waren, wie schnell er Feuer gefangen habe. „Es ging ihm nie um Geld, sondern nur um die Aufgabe“, sagte Sommerfeld. Die Aufgabe ist, die Mannschaft mit dem Erreichen der EM-Hauptrunde auf die WM in Deutschland in einem Jahr vorzubereiten. Dabei legte Biegler früh einen eineinhalbjährigen Ablaufplan vor – „gerade und stringent“, wie er selbst sagt.

Für Biegler – oder Beagle, wie er in Handballkreisen genannt wird – sprach zudem, dass er die Männer-Auswahl Polens in einem über drei Jahre währenden Projekt für die Heim-EM 2015 fit gemacht hat. Auch wenn er dort nicht den gewünschten Erfolg erreichte: Auf dem Weg dahin holte er in Katar WM-Bronze und entwickelte im Land nachhaltig Strukturen für den Männer-Handball. Dafür erhielt er den polnischen Verdienstorden in Gold.

An den Strukturen arbeitet Biegler nun auch in Deutschland. Jede Woche besucht er zwei Vereine, spricht mit den Verantwortlichen über seine Spielerinnen und fordert Unterstützung für die Periodisierung bis Ende 2017.

Biegler selbst hat Handball nie als Profi gespielt. In jungen Jahren war er Leichtathlet, fokussierte sich auf den Hammerwurf. Als junger Mann wurde er Trainer im Männer-Handball und betreute in 32 Jahren 13 Vereine – ein weiteres Argument pro Biegler. Das Fundament des Hauses hat er bereits gegossen. Nun soll „step by step“ das erste Stockwerk gegossen werden. (sid)

