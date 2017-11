Architekt der eisigen Frauenkirche Der Holländer Martin Tedder baut für die Eiswelten-Schau Dresdens Wahrzeichen nach – mit Pickel, Kettensäge und Bügeleisen.

Wenn alle Formen stimmen, wird Martin Tedder die eisige Fassade der Frauenkirche mit einem Bügeleisen kurz erwärmen. So wirkt das Material ganz glatt und klar. © Sven Ellger

Es gibt keine falsche Temperatur, nur falsche Kleidung. Also: Daunenmantel anziehen, Schal fest um den Hals schlingen. Minus acht Grad herrschen in der rund 1 000 Quadratmeter großen Halle, die seit Oktober auf dem Gelände der Zeitenströmung steht. Darin arbeiten insgesamt 25 internationale Künstler an allem, was des Dresdners Herz erwärmt – Blaues Wunder, Schloss Moritzburg, das Stollenmädchen samt Stollenmesser in Eis gemeißelt.

Besser gesagt, aus riesigen Eisblocks gesägt, gefräst, gekratzt, geschliffen. Sogar eine frostige Frauenkirche entsteht. Ihr Erbauer steht in klobigen Stiefeln und dick gefüttertem Arbeitsanzug auf einer großen Holzkiste und arbeitet mit einer Art scharfen Spachtel Schicht für Schicht die Kuppel heraus. Zuvor hatte er die Form nur grob aus Eisquadern zusammengesetzt und zurechtgeschnitten. Nun geht es um die feinen Linien der Türmchen, Giebel und Fenster. Martin Tedder ist aus Holland angereist. Die Frauenkirche wird er erst in den nächsten Tagen live sehen. „Dann weiß ich, was ich alles falsch gemacht habe“, scherzt er. Doch in Wahrheit sind der



42-Jährige und sein Kollege Jess Parrish, mit dem er insgesamt zehn Tage an der Eisskulptur arbeitet, gut vorbereitet. Fotos und Skizzen bieten ihnen eine exakte Vorlage. Ansonsten gilt Expertenwissen: Durchsichtiges Eis muss während des Gefrierens gerührt werden. So entweichen Luftblasen, die es sonst milchig aussehen lassen. „Eis wirft keine Schatten“, erklärt Martin weiter. „Um räumliche Formen zu zeigen, sollten Figuren und Gesichter leicht im Profil dargestellt sein.“

Ganz anders ist das bei Skulpturen aus Sand. Auch damit kennt sich Martin aus. Seinen Job als Architekt hat er inzwischen auf Eis gelegt, weil er für Kunstprojekte rund um die Welt reist. Dort trifft er viele der Kollegen, die gerade in Dresden die Winterwelt schaffen. „Wir lernen ganz viel voneinander und sind eine kleine Familie.“

Eisskulpturen-Ausstellung „Winterwelten“, 25. November bis 25. Februar, täglich 10 bis 18 Uhr, Tickets: 13,50 Euro, Kinder 9,50 Euro

