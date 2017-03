Archäologen graben hinterm Obermarkt Gefunden haben sie nichts. Trotzdem kündigen sie an, die Arbeiten für das neue Center weiter zu beobachten.

Die Archäologen haben am Waldheimer Obermarkt gegraben. Gefunden haben sie nichts. Jetzt könnte der Bau des Obermarktcenters beginnen. © Dietmar Thomas

Tiefe Furchen durchziehen das Areal, auf dem in der Waldheimer Innenstadt das Obermarktcenter gebaut werden soll. Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie haben dort nach historisch Wertvollem gegraben. Allerdings hätten die sogenannten Probeaufschlüsse ergeben, „dass das Areal durch frühere Eingriffe archäologisch stark gestört ist, sodass flächige Untersuchungen nicht vonnöten sind“, teilt Dr. Christoph Heiermann, Referatsleiter im Landesamt, mit. Sollte während der weiteren Arbeiten noch tiefer gegraben werden, würden sich die Archäologen den Boden anschauen und dokumentieren. Zurzeit herrscht auf dem Gelände aber noch Ruhe. Für Mai oder Juni sei der erste Spatenstich geplant, hatte Harry Krause von der gleichnamigen Firmengruppe in Bayreuth Ende vergangenen Jahres erklärt. Da die Archäologen ihre Arbeit aber bereits beendet haben, könnte der eigentliche Bau auch etwas eher beginnen. Genaueres ist derzeit nicht zu erfahren. Trotz mehrfacher Nachfragen war Harry Krause in den vergangenen Tagen für den Döbelner Anzeiger nicht erreichbar. Seine Firmengruppe ist der Auftraggeber für das Center. Für den Bau gebe es einen Generalunternehmer, der in Ost- und Westdeutschland aktiv ist. Die Bauzeit hatte Krause damals mit etwa 15 Monaten angeben.

Die Drogeriekette Rossmann und der Textilhändler NKD werden in das Erdgeschoss des Obermarktcenters einziehen. Die Verträge mit den beiden Firmen sind seit Jahren perfekt. Sie betreiben in Waldheim bereits kleinere Geschäfte, wollen sich vergrößern und deshalb in das Obermarkcenter umziehen. In der oberen Etage des Gebäudes könnten sowohl Büros als auch Wohnungen entstehen. Für beides sei das Unternehmen offen. Konkrete Mieter gebe es noch nicht. Insgesamt sind rund 50 Parkplätze auf dem Grundstück des neuen Einkaufscenters geplant, das sich vom Obermarkt bis zur Zschopau zieht.

Mit dem Bau des Obermarktcenters würde eine mehr als zehn Jahre dauernde Odyssee enden. Bereits 2006 gab es konkrete Pläne für das Center. 2008 musste das Alte Amtsgericht dann für den Neubau Platz machen und wurde abgerissen. Im Laufe der darauffolgenden Jahre wechselte mehrmals der Bauträger. Immer wieder mussten die Waldheimer Stadtverwaltung und der jeweilige Investor auch bürokratische Hürden nehmen, die den Baustart mehr und mehr verzögert haben.

zur Startseite