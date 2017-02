Arbeitstag eines Prinzenpaares Die Radeburger Tollitäten hatten am Sonntag viel zu tun. Schon lange vor dem Festumzug ging es rund für die Hoheiten.

zurück Bild 1 von 4 weiter Geschafft. Das Prinzenpaar ist auf seinem Umzugswagen angekommen. Vorher standen seit dem Morgen etliche Termine auf dem Programm. © Norbert Millauer Geschafft. Das Prinzenpaar ist auf seinem Umzugswagen angekommen. Vorher standen seit dem Morgen etliche Termine auf dem Programm.

Am Vormittag schunkeln die Hoheiten mit dem Kinderprinzenpaar beim Tollitätentreffen.

Gut gelaunt zu früher Stunde: Kurz nach 8 Uhr kommen mehr als 120 Leute zum Frühstück vorbei.

Blumen fürs Stadtoberhaupt. Der Besuch bei Bürgermeisterin Michaela Ritter ist Pflicht für die Narren.

Das ist ja ein Geknutsche hier, tönt es aus der Menge. Gerade sind die Prinzenpaare der befreundeten Faschingsvereine im Radeburger Festzelt angekommen. Und wenn sich königliche Hoheiten treffen, gehört Küsschen links und Küsschen rechts eben dazu. Erst recht, wenn es sich um närrischen Adel handelt. Marika I. und Ronny I. sind darin schon geübt. Es sind nicht die ersten Umarmungen, die das Radeburger Prinzenpaar am Sonntag verteilt.

Damit geht es schon viel früher los. Erste Station: das Zelt vor ihrem Haus. Punkt 8 Uhr stehen Marika und Ronny perfekt gestylt vor der Tür. Von Weitem sind schon die Trommeln zu hören. Das war’s mit der sonntäglichen Ruhe. Der Radeburger Carnevals-Club hat sich zum Frühstück angekündigt. Der Spielmannszug ist auch dabei. Und so kommen mal eben um die 120 Leute mit lautstarken RaBu-Rufen die Auffahrt hochgelaufen. Jeder wird vom Prinzenpaar begrüßt. Die beiden sind frisch und ausgeschlafen. „Wir sind gestern extra zeitig nach Hause gegangen“, erzählt Ronny. Gleich nach dem Festprogramm haben sie sich verabschiedet.

Bei den Herren vom Elferrat und der Narrenpolizei ging es da am Vortag im Partyzelt eindeutig länger. Aber auch sie stehen am Sonntag pünktlich auf der Matte. Aus gutem Grund: Wer verschläft, muss 175 Euro Strafe zahlen. Fürs frühe Aufstehen werden sie vom Prinzenpaar mit Frühstück belohnt. Trotz der frühen Stunde greift nicht jeder zu Kaffee und Marmeladenbrötchen. Deftige Nudelsuppe und Bier gehen auch schon wieder gut rein.

Was die Nachbarn wohl von diesem Trubel halten? „Die haben uns alle geholfen“, sagt Ronny. „Alleine hätten wir das gar nicht geschafft.“

Die Auffahrt des Paares muss dann auch gleich noch für eine Taufe herhalten. Die Narrenpolizei hat einen neuen Wagen. Der wird natürlich ordnungsgemäß eingeweiht. Mit einem Rumms knallt eine Flasche Havanna-Rum an das Gefährt. So macht man das unter Karnevalisten. Für das Prinzenpaar geht es gleich danach weiter. Nächste Aktion: der Weckruf. Kurz vor 9 Uhr setzt sich der ganze Trupp in Bewegung. Vom Haus des Prinzenpaares ziehen sie bis zum Marktplatz. Es ist ein Vorgeschmack auf den Umzug am Nachmittag. „Das wird das Highlight“, sagt Marika.

Erst einmal geht’s aber ins Zelt zum Narrengericht. Auch hier müssen die Hoheiten anwesend sein. Immerhin können die beiden ein bisschen entspannen. Die Richter auf der Bühne übernehmen die Arbeit. Ein Radeburger wird verurteilt, weil er seit Jahren das gleiche Kostüm trägt. Ein anderer, weil er mit seinem alten Moped regelmäßig die Nachtruhe stört.

Das Ende der Verhandlung muss das Prinzenpaar leider schwänzen, denn sie werden schon wieder erwartet. Nächster Stopp: Tollitätentreffen im Hotel Zum Hirsch. Marika und Ronny begrüßen die angereisten Faschingsvereine. Während die Anderen schon zu Schnittchen und Suppe greifen können, müssen die Gastgeber fast zwei Stunden auf der Bühne stehen. Schunkeln, klatschen, singen. Das Prinzenpaar ist voller Inbrunst dabei. RCC-Präsident Olaf Häßlich hatte den richtigen Riecher, als er die beiden für diese Aufgabe ausgesucht hat. Bei den Liedern sind sie auch textsicher. „Wo gibt’s heute kein Tabu? In Ra, in RaBu“. Das klappt.

Doch die Zeit drängt schon wieder. Nächster Termin: Auftritt der Garden im Festzelt. Das Prinzenpaar feuert die Tänzerinnen auf der Bühne an. Dann müssen sie sich beeilen. Es ist schon halb zwei und der Besuch bei Bürgermeisterin Michaela Ritter steht noch aus. Also schnell zum nächsten Ort: dem Rathaus. Ronny hat einen großen Blumenstrauß für das Stadtoberhaupt dabei. „Wir wohnen ja ganz in der Nähe vom Rathaus. Das muss man sich gut stellen“, scherzt er. Bei der Bürgermeisterin gibt es Sekt und Pfannkuchen. Eine kurze Stärkung für das Prinzenpaar, dann geht es weiter zum Umzugswagen.

Pünktlich 14 Uhr kommen sie dort an. Über die Leiter steigen sie nach oben und dann heißt es winken, winken, winken. Werden sie wenigstens abends die Füße hochlegen? „Auf keinen Fall, dann wollen wir feiern.“ Darauf ein donnerndes RaBu!

