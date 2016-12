Arbeitsstunden für Schüsse in Prohlis Am Albert-Wolf-Platz wurden Passanten beschossen. Der Täter konnte auch vor Gericht nicht ermittelt werden.

Silvia A. lief gerade auf ihr Auto zu, da hörte sie ein lautes Knallen. Neben ihr schlugen Metallkugeln in den Boden, sie duckte sich und sprintete hinter eine Hauswand. Dann sah die junge Frau, wie von einem Balkon in der zweiten Etage weitere Schüsse abgefeuert wurden.

Der Balkon am Albert-Wolf-Platz in Prohlis gehörte zu diesem Zeitpunkt einer 47-jährigen Deutschen. Sie hatte sich am Mittwoch wegen versuchter Körperverletzung vor dem Amtsgericht Dresden zu verantworten. Die Beschuldigte habe am 5. September 2014 mit einer Schreckschusspistole Metallkugeln auf zwei Passanten gefeuert, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Die Hartz IV-Empfängerin sagt dagegen, ihr damaliger Partner habe auf die Leute geschossen. Sie selbst gab an, nur einige Schüsse auf eine Laterne abgegeben zu haben. Die Angeklagte verteidigte sich damit, dass ihr Freund sie zum Schießen gedrängt habe. Sein eigenes Verfahren wegen der Ereignisse ging für ihn glimpflich aus. Es war bereits im Vorfeld eingestellt worden.

Auch der im Prozessverlauf vernommene Hausmeister ließ Zweifel aufkommen, ob die Angeklagte tatsächlich auf die Passanten gezielt hatte. Er gab ganz andere Wohnungen an, von denen aus geschossen worden sein sollte, als Frau A. bei ihrer polizeilichen Vernehmung gesagt hatte. Allerdings kam die Wohnung, in der die Beschuldigte tatsächlich gewohnt hatte, überhaupt nicht vor. Darüber hinaus passten die vorliegenden Täterbeschreibungen nur teilweise zur Angeklagten und ihrem ebenfalls anwesenden Ex-Freund.

Richter Jochen Meißner sah die versuchte Körperverletzung als nicht zweifelsfrei nachgewiesen an. Strafbar gemacht hatte sich die Hartz-IV-Empfängerin wegen der Schüsse auf die Straßenlaterne trotzdem. Die Angeklagte wurde wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Die Frau sicherte zu, diese im Zeitraum von fünf Monaten abzuleisten. (mxh)

