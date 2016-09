Arbeitssieg der Bienen Im dritten Spiel feiert der HCR den 3. Sieg. Daheim wird der TV Beyeröhde vor 450 Zuschauern mit 30:28 (14:13) bezwungen.

Energisch setzt sich Izabella Nagy am Kreis gegen die Abwehrspielerinnen des TV Beyeröhde durch. Nagy war mit acht Treffern die zweitbeste Torschützin beim HCR, der die Begegnung mit 30:28 gewann. © HCR

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Am Ende kann man aufseiten der „Bienen“ des HC Rödertal wohl getrost von einem Arbeitssieg sprechen, wenngleich das knappe 30:28 (14:13) im Heimspiel gegen den TV Beyeröhde am Ende absolut verdient war und so auch in Ordnung geht. Denn ab der 18. Minute geriet das von Karsten Moos trainierte Team des HCR zu keiner Zeit mehr in Rückstand und ging immer wieder in Front, wenngleich es die „Bienen“ verpassten, sich entscheidend gegen einen nie aufgebenden Gegner abzusetzen. Und so konnten die 450 Zuschauer in der „Sporthalle am Schulzentrum“ gemeinsam mit den Spielerinnen in Gelb-Schwarz den dritten Sieg im dritten Spiel und somit einen Traumstart von 6:0 Zählern in die neue Saison feiern.

„Dieser Sieg war für uns extrem wichtig, denn wie im Vorfeld schon gewarnt, hatten wir mit dem TV Beyeröhde heute den bislang spielstärksten Gegner zu Gast. Natürlich hatten wir über die 60 Spielminuten eine sehr hohe Fehlerquote vor allem im Angriff, aber die Mannschaft hat sich in dieses Spiel hineingekämpft und mit Willen und Entschlossenheit verdient beide Zähler geholt. Darauf lässt sich weiter aufbauen, vor allem weil wir die nächsten beiden Spiele in der Fremde bestreiten müssen. Der tolle Saisonstart zeigt aber auch, dass sich die harte Arbeit der letzten Wochen für alle gelohnt hat und sich langsam auszahlt,“ äußerte sich ein zufriedener HCR-Manager Thomas Klein zur heutigen Partie gegen den TVB.

Bis auf die verletzte Grete Neustadt, die als Co-Kommentator des Livestreams einsprang, konnten aufseiten des HCR alle Spielerinnen eingesetzt werden. Und wie von Karsten Moos vorhergesagt, zeigten bereits die ersten Spielminuten, dass dies heute für die „Bienen“ ein ganz hartes Stück Arbeit werden würde. Die Gäste aus Wuppertal begannen aggressiv und konzentriert, was nach 45 gespielten Sekunden auch gleich den ersten HCR-Rückstand zur Folge hatte. Rödertal hingegen mit extrem nervösem Beginn und einer ungewohnt hohen Fehlerquote im eigenen Angriffsspiel. Bis zur 10. Minute sahen die Zuschauer beim Stand von 7:7 bereits 14 Tore, wobei die Führung in dieser Anfangsphase ständig hin und her wechselte. In Hälfte eins hatten dann die Gäste von der 12. bis zur 19. Minute ihre beste Phase, verwandelten einen 9:8-Rückstand durch drei Treffer in Folge beim Stand von 9:11 in eine erstmalige Zwei-Tore-Führung und vergaben zudem in Überzahl sowie vom Punkt die Chance, sich noch höher abzusetzen.

Rödertal behält Ruhe und Nerven

Doch wie schon in den beiden Spielen zuvor behielten die Gastgeberinnen in dieser Phase die Ruhe und drehten das Spiel durch ebenfalls drei aufeinanderfolgende Treffer innerhalb von zwei Minuten zur erneuten 11:10-Führung. Bis zum Seitenwechsel blieb die Partie dann weiterhin offen und es wurde von beiden Seiten um jeden Ball gefightet. Am Ende stand eine knappe 14:13-Führung für die Gastgeberinnen auf der Anzeigetafel und so ging es für beide Teams zunächst zum Pausentee.

Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel stets umkämpft, wenngleich die Gastgeberinnen allmählich besser hineinfanden. Beyeröhde stemmte sich mit Kräften gegen die drohende dritte Niederlage in Folge und ließ es weiterhin nicht zu, dass sich Rödertal mit mehr als drei Toren (20:17/ 40.) absetzen konnte. Beim HCR hielt man nun hingegen konstant mindestens eine 2-Tore-Führung und kurz vor Schluss gelang es dann endlich, diese beim 24:20 (48.) etwas weiter auszubauen. Als sehr intensive Schlussphase kann man dann getrost die letzten zehn Spielminuten bezeichnen, gab es doch für die Fans noch einmal insgesamt 13 Tore zu bestaunen. Rödertal brachte das Spiel allerdings mit Routine und Abgeklärtheit über die Runden und konnte so einen verdienten 30:28-Heimerfolg feiern. Beste Torschützen aufseiten der „Bienen“ waren neben Jurgita Markeviciute mit neun Treffern die beiden Neuzugänge Izabella Nagy mit acht sowie Sarolta Selmeci mit sieben Toren.

„Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dieses intensive und schnelle Spiel am Ende für uns zu entscheiden. Mein Team hat den Kampf über 60 Minuten angenommen und in den spielentscheidenden Phasen stets einen kühlen Kopf bewahrt. Heute hat sich aber auch gezeigt, dass wir im Vergleich zur Vorsaison einen sehr ausgeglichen besetzten Kader haben, was mir beim Wechseln deutlich mehr Alternativen bietet. Jetzt gilt es für uns aber, schön auf dem Boden zu bleiben und genauso intensiv weiter zu arbeiten, wie in den vergangenen Tagen und Wochen“, kommentierte HCR-Chefcoach Karsten Moos den Sieg. (SZ)

HCR: Hubald, Rammer – Markeviciute/9, Ostwald, Nagy/8, Frankova/1, Spielvogel/1, Preis/2, Selmeci/7, Nepolsky, Jäger/1, Rösike/1.

zur Startseite