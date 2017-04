Arbeitsprojekt zeigt positive Wirkung Die Bundesinitiative „Effektiver Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit“ hat ihr Ziel nicht nur erreicht, sondern laut Landkreis Görlitz sogar überboten.

Görlitz. In der im Juli 2015 gestarteten Bundesinitiative „Effektiver Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit“ (Elan) zieht das Jobcenter des Landkreises Görlitz eine positive Bilanz. Das Ziel, 55 langzeitarbeitslose Frauen und Männer für mindestens zwei Jahre in Arbeit zu bringen, konnte mit 64 überboten werden, informiert die Sprecherin des Landratsamtes, Marina Michel.

39 Menschen wurden befristet für zwei Jahre eingestellt, 22 Teilnehmer bekamen sogar einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Insgesamt entstanden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen für 38 Teilzeit- und 23 Vollzeitstellen, unter anderem im Verkauf, in der Landwirtschaft, im Büro, im Hausmeisterbereich, in der Altenpflege, in kleineren Gemeinden, in Tierheimen, sozialen Einrichtungen, Freizeit- und Erholungszentren oder in produzierenden Betrieben.

Die Besonderheit des Programms „Elan“ war die Begleitung der Teilnehmer durch einen Betreuer vom ersten Arbeitstag an. Dadurch konnten Probleme vor Ort gemeinsam mit dem Teilnehmer und dem Arbeitgeber meistens gelöst werden.

Nach Ansicht des Landratsamtes des Kreises Görlitz sollte dieser Ansatz langfristig einen Platz in weiteren innovativen Entwicklungsstrategien finden. (SZ)

