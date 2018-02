Arbeitsmarkt kommt in Gang Der regionale Markt trotzt dem Winter. In Freital fanden viele Menschen einen neuen Job. Bald ziehen andere Regionen nach.

Freital/Dippoldiswalde. Im Vergleich zum Januar sind einen Monat später schon wieder weniger Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet. Das teilt die Bundesagentur für Arbeit in Pirna mit. Demnach waren 7 576 Menschen in der Region ohne Arbeit, 78 Personen weniger als im Januar. Verglichen mit dem Februar 2017 sank die Zahl der arbeitslosen Menschen im Landkreis um 1 200 Personen.

Die Arbeitslosenquote lag damit im Landkreis unverändert bei 6,0 Prozent. Außer in Freital, wo fast 90 Menschen einen neuen Job fanden und die Quote auf nun 5,5 Prozent sank, blieb sie in allen anderen drei Regionen des Landkreises unverändert. Auf den geringsten Wert kommt nach wie vor Dippoldiswalde mit 4,5 Prozent (881 Arbeitslose), gefolgt von Pirna mit 6,6 Prozent (3 474 Arbeitslose) und Sebnitz mit 7,0 Prozent (892 Arbeitslose). Zum Vergleich: In Ostdeutschland waren im Februar 7,7 Prozent aller Personen im erwerbsfähigen Alter arbeitslos, deutschlandweit waren es 5,7 Prozent.

„Der Februar ist regelmäßig von wenig Dynamik geprägt“, sagt Gerlinde Hildebrand, Chefin der Pirnaer Arbeitsagentur. „Trotz eisigen Wetters zeigt der lokale Markt eine sehr gute Stabilität im Winter.“ Erste Anzeichen für eine positive Prognose in den kommenden Monaten seien bereits erkennbar – etwa die Nachfrage nach Arbeitskräften durch regionale Firmen. „Diese hat noch mal tüchtig zugelegt“, so Hildebrand. „Firmen suchen dringend Fachkräfte, mit denen sie in das arbeitsreiche Frühjahr starten können.“ Aktuell gibt es rund 2 000 freie Jobs. Die Agentur-Chefin erwartet in den nächsten Monaten wieder mehr Bewegung auf dem Arbeitsmarkt.

Ein Hinweis darauf ist auch, dass sich im Februar deutlich weniger Menschen nach einem Job neu arbeitslos gemeldet haben als im Januar. Mit 568 Meldungen in diesem Monat im Vergleich zu 1 312 im Januar, waren es nicht einmal halb so viele. Im gleichen Zeitraum haben fast 1 700 Menschen eine neue Arbeit aufgenommen.

