Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Im Februar hatte Radeberg noch abseits des Trends gelegen. Denn während – für einen schneereichen Winter typisch – allerorten die Arbeitslosigkeit saisonbedingt angestiegen war, ging sie in Radeberg von Januar auf Februar von 4,4 Prozent auf 4,3 Prozent zurück. Im März kam dann der Frühling – und Radeberg liegt in Sachen Arbeitsmarkt nun wieder sozusagen im Trend: die Quote sank erneut; auf nun aktuell 4,2 Prozent. Damit hat Radeberg wiederum eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Ostdeutschland.

In konkreten Zahlen heißt das: Im März waren im Raum Radeberg 853 Menschen ohne Arbeit. Einen Monat zuvor waren es noch 866. Deutlich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit dabei vor allem mit Blick auf den März 2016. Vor einem Jahr zählte die Arbeitsagentur in Radeberg noch 996 Arbeitslose – was einer Quote von 5,0 Prozent entsprach. Ein Jahr später sind nun also 143 Erwerbslose weniger zu verzeichnen.

Über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt insgesamt freut sich auch Thomas Berndt, der Chef der auch fürs Rödertal zuständigen Arbeitsagentur in Bautzen. „Die Frühjahrsbelebung hat eingesetzt – die Zahl der Einstellungen, auch in witterungsabhängigen Berufen, ist gestiegen“, so Berndt mit Blick auf die Zahlen. Augenmerk lege seine Agentur nun vor allem auf die Qualifizerung der Arbeitslosen; „so entstehen neue Chancen und die hiesige Wirtschaft bekommt die benötigten Fachkräfte.“

