Arbeitslosigkeit stabil niedrig Während die Quote saisonbedingt im Landkreis stieg, freut sich Radeberg weiter über eine der niedrigsten Zahlen im Osten.

Die Agentur für Arbeit konnte für Radeberg eine Quote von 4,1 Prozent vermelden. © dpa

Radeberg trotzt auf dem Arbeitsmarkt dem (Winterwetter)Trend: Während im Landkreis Bautzen insgesamt im Dezember die Arbeitslosigkeit saisonbedingt leicht angestiegen ist, blieb die Quote in Radeberg konstant. Nach wie vor liegt sie bei 4,1 Prozent – und damit auf einem der niedrigsten Werte in ganz Ostdeutschland. Beim Blick auf die konkreten Zahlen ist die Arbeitslosigkeit sogar minimal rückläufig: Waren im November im Raum Radeberg 831 Menschen ohne Arbeit, waren es im Dezember 830. Mit Blick auf den Dezember vor einem Jahr ist der Rückgang allerdings sehr deutlich: Damals waren mit 956 Betroffenen immerhin noch 116 Arbeitslose mehr zu beklagen, die Quote lag bei 4,8 Prozent.

Im Landkreis Bautzen insgesamt stieg die Quote im Dezember von 6,9 auf 7,4 Prozent leicht an. „Zahlreiche Arbeitnehmer aus den Bereichen, Landwirtschaft, Bauwesen, Transportwesen sowie Gartenbau meldeten sich in den letzten Wochen aus saisonalen Gründen arbeitslos – dennoch bleibt der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt bestehen“, so Thomas Berndt, Chef der auch fürs Rödertal zuständigen Arbeitsagentur Bautzen. (SZ/JF)

zur Startseite