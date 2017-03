Arbeitslosigkeit sinkt Obwohl bei Schnee und Eis die Quote saisonbedingt steigt, kann sich Radeberg im Februar über sinkende Zahlen freuen.

Radeberg trotzt mal wieder dem Trend: Obwohl im Februar die Arbeitslosigkeit im Zuständigkeitsbezirk der auch fürs Rödertal verantwortlichen Arbeitsagentur Bautzen saisonbedingt leicht angestiegen ist, kann sich Radeberg über eine gesunkene Quote freuen. In Bautzen insgesamt sind 0,1 Prozent mehr Arbeitslose zu verzeichnen, im Bereich Radeberg hingegen ist die Quote von 4,4 Prozent auf 4,3 Prozent gesunken. In realen Zahlen sind das 16 Arbeitslose weniger – im Januar waren hier 882 Betroffene ohne Job, im Februar waren es dann 866. Und im kommenden Monat wird sich die Lage dann wohl noch freundlicher darstellen, davon ist jedenfalls Thomas Berndt überzeugt, der Chef der Bautzener Arbeitsagentur. Und er macht das am Wetter fest. Denn schon die mildere Witterung im Februar „hat dazu beigetragen, dass sich aus jahreszeitlichen Gründen im Vergleich zum Januar nicht mehr so viele Menschen arbeitslos melden mussten“. Nun geht Thomas Berndt davon aus, „dass die ostsächsischen Unternehmen ab März wieder mehr Personal einstellen werden, die Zeichen dafür stehen gut“, sagte er bei der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen.

Mit der derzeitigen Quote von 4,3 Prozent ist Radeberg erneut die Region mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Ostdeutschland. Ein Pfund, mit dem die Bierstadt bekanntlich schon seit Jahren wuchern kann. Und dass sich die Lage in den vergangenen zwölf Monaten noch weiter positiv entwickelt hat, zeigt ein Blick auf die Zahlen vom Februar 2016. Damals waren mit 1 034 Betroffenen noch 168 Menschen mehr ohne Arbeit als jetzt. Die Quote lag damals bei 5,2 Prozent. (SZ/JF)

