Arbeitslosigkeit im Landkreis soll 2018 weiter sinken Die Arbeitsagentur rechnet mit einer stabilen Konjunktur. Die große Herausforderung: Fachleute für offene Arbeitsstellen finden.

•Der Abgasanlagen-Hersteller Eberspächer aus Wilsdruff gehört zu den vielen Firmen in der Region, die Fachkräfte suchen. Hier sind besonders Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieure gefragt. © Andreas Weihs

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Wie sehr sich die Lage am Arbeitsmarkt im Landkreis gedreht hat, zeigt ein Blick auf die Werbung der örtlichen Arbeitsagentur. Ging es vor einigen Jahren hauptsächlich darum, Arbeitslose in irgendeine Beschäftigung zu bringen, so sind es heute Unternehmen, die sich hilfesuchend an die Agentur wenden. Die wirbt inzwischen mit dem Spruch: „Wir finden Ihr Personal.“

In einer am Dienstag veröffentlichten Prognose geht die Arbeitsagentur davon aus, dass die Arbeitslosenzahl im Landkreis 2018 weiter sinkt, wenn auch nur leicht. „Insbesondere auch die Kleinteiligkeit der lokalen Wirtschaft begünstigt, dass der hiesige Arbeitsmarkt auch weiterhin robust bleibt“, schätzt die Pirnaer Agenturchefin Gerlinde Hildebrandt ein. „Die Signale bei Beschäftigung und Arbeitskräftenachfrage stehen auf Wachstumskurs.“

Inzwischen wird es für die Arbeitsvermittler immer schwieriger, geeignete Bewerber für die derzeit rund 2 000 offenen Stellen zu finden. Gesucht werden vor allem Facharbeiter in der Industrie, im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe und in Bauberufen. Als Hauptaufgabe für dieses Jahr sieht Gerlinde Hildebrandt daher die Qualifizierung von Arbeitsuchenden, um sie fit zu machen für die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt. „Wir konzentrieren uns auch 2018 weiterhin auf die Personengruppen, die schwer in Arbeit kommen“, erläutert die Agenturchefin. „Mehr als jeder dritte Arbeitslose in der Region ist langzeitarbeitslos. Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt waren schon im vergangenen Jahr deutlich besser, und das wollen wir weiter vorantreiben.“

Im vergangenen Jahr hat die Arbeitsagentur im Landkreis nach eigenen Angaben 13,2 Millionen Euro aufgewendet, um Menschen in Arbeit zu bringen. Mit allein rund 6,3 Millionen Euro wurden Weiterbildungen und Qualifizierungen unterstützt. Knapp 1 600 Menschen haben mithilfe der Arbeitsagentur und des Jobcenters 2017 eine Weiterbildung begonnen, knapp 500 Jugendliche wurden mit berufsvorbereitenden Kursen fit gemacht für die Ausbildung. Zudem hat die Agentur Unternehmen mit Eingliederungszuschüssen für reichlich 1 000 neue Beschäftigte unterstützt.

Das soll in diesem Jahr noch gesteigert werden. Vom rund 15 Millionen Euro umfassenden Budget für 2018 sind 7,7 Millionen Euro für Fortbildungsangebote vorgesehen. Ein Schwerpunkt dabei ist, Ungelernte und gering Qualifizierte zu einem Berufsabschluss zu bringen – und zwar in Berufen, für die Unternehmen im Landkreis tatsächlich Bedarf haben. Ein weiterer Schwerpunkt sind innerbetriebliche Qualifizierungen. Ungelernte Hilfstätigkeiten seien in den Unternehmen immer weniger gefragt, erläutert Gerlinde Hildebrandt. „Deshalb unterstützen wir Qualifizierungen vom Helfer zur Fachkraft.“

