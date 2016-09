Arbeitslosigkeit bleibt niedrig Mit 4,4 Prozent kann Radeberg weiterhin eine der niedrigsten Quoten in ganz Ostdeutschland vorweisen. Aus gutem Grund.

Radeberg bleibt in Sachen Arbeitslosigkeit der Primus der Region. Mit einer aktuellen Quote von 4,4 Prozent bleibt die Arbeitslosigkeit im Raum Radeberg nahezu unverändert stabil auf einem der niedrigsten Werte in ganz Ostdeutschland. Im Vergleich zum August waren im September mit 880 Arbeitslosen fünf Menschen mehr ohne Job; im Vergleich zum September des Vorjahres sank die Arbeitslosigkeit damit von damals 4,8 Prozent und 963 Arbeitslosen noch einmal deutlich.

Ein Trend, der auch in der nächsten Zeit anhalten dürfte, so Thomas Berndt, der Chef der auch fürs Rödertal zuständigen Agentur für Arbeit in Bautzen. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften zog noch einmal an“, freut er sich für den gesamten ostsächsischen Raum. Besonders im verarbeitenden Gewerbe, im Handel sowie der öffentlichen Verwaltung seien viele offene Stellen besetzt worden. „Erfahrungsgemäß ist je nach Witterung bis zum November mit einer weiteren positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt zu rechnen“, so Berndt. (SZ/JF)

