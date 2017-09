Arbeitslosenquote im Kreis sinkt unter neun Prozent Die Zahl junger Leute ohne Arbeit bleibt allerdings stabil. Aber für Langzeitarbeitslose gibt es Chancen.

Das verarbeitende Gewerbe ist arbeitsplatzmäßig top, die öffentliche Verwaltung hingegen ein Flop – so kann man die Statistik lesen, die jetzt der Chef des kreiseigenen Jobcenters, Felix Breitenstein, während der Sitzung des jüngsten Gesundheitsausschusses des Landkreises vorgestellt hat. Die Zahl der Leistungsberechtigten, die erwerbsfähig sind, sinkt. Im Dezember des Jahres 2016 lag die Arbeitslosenquote noch bei 9,6 Prozent. Nun ist sie unter die Neun-Prozent-Marke gerutscht. Felix Breitenstein ist mit dieser Entwicklung zufrieden. Aber der Chef des Jobcenters weiß auch: Es gibt in puncto Arbeitsmarkt noch viel zu tun im Landkreis Görlitz. Die wichtigsten Zahlen und Fakten hat er nun aufgezeigt.

Zahl der Arbeitslosen im Landkreis ist gesunken

Im Dezember vergangenen Jahres gab es 12 344 Arbeitslose im Landkreis. Ende Juli dieses Jahres waren es 11 385. Das entspricht einer Quote von 8,9 Prozent. Im Dezember 2016 lag diese bei 9,6 Prozent. Relativ stabil blieb allerdings die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren. Ende Juli waren 754 gemeldet. „Das ist eine ähnliche Zahl wie im vergangenen Jahr“, so Felix Breitenstein.

Das verarbeitende Gewerbe erlebt einen Aufschwung

Im Landkreis Görlitz gab es Ende 2016 genau 83 779 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Zuwachs von 1,4 Prozent. Die stärkste Zunahme, drei Prozent oder 539 Arbeitsplätze, gab es im verarbeitenden Gewerbe. Es folgen Heime und Sozialwesen mit einem Zuwachs von 390 Stellen, die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (plus 311 Stellen) sowie Verkehr und Lagerwesen mit 183 Stellen mehr. Relativ gleichblieb die Zahl der im Gesundheitswesen Beschäftigten. Auch im Gastgewerbe und bei Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung gab es nur minimale Zuwächse. Im Bereich Information und Kommunikation gab es nach Angaben des Jobcenters geringe Abstriche bei den Arbeitsplätzen. Stärker traf es demnach die Landwirtschaft mit einem Minus von 91 Stellen und vor allem die öffentliche Verwaltung. Hier wurden bis Ende des vergangenen Jahres 132 Stellen abgebaut.

Jobcenter betreut vergleichsweise wenige Ausländer

24 716 Personen bekamen zum Stichtag Ende Juli Hartz-IV-Leistungen. 90 Prozent davon sind als deutsche Staatsbürger gemeldet. Unter den Ausländern sind Syrer nun die größte Gruppe, die entsprechende Leistungen bekommt. Insgesamt sind es 876, Ende 2016 waren es noch 765. Damit lösen sie Polen von der Spitzenposition ab. Diese standen noch Ende vergangenen Jahres auf Platz eins mit 786 Personen. Derzeit sind es 773. Auf Platz drei der Leistungsempfänger folgen Afghanen mit 125 Personen, danach Türken mit 95, Russen mit 89 und Tschechen mit 76. Aus dem Irak kommen 71 Leistungsberechtigte. Einen großen Teil macht allerdings auch die Gruppe der „sonstigen Migranten“ aus: 366.

Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit funktioniert

Seit dem 1. Juli 2015 gibt es ein Programm des Europäischen Sozialfonds. Es läuft bis Ende Juni 2020. Mit seiner Hilfe sollen Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung gebracht werden. Die Voraussetzungen, Stufe eins: Sie müssen mindestens 35 Jahre alt sein, zwei Jahre keinen Job gehabt, keinen oder keinen verwertbaren Berufsabschluss und keine Aussicht haben, dass sie in den „normalen“ Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. In Stufe zwei sind Personen angesprochen, die bereits fünf Jahre arbeitslos sind und beispielsweise gesundheitliche Einschränkungen oder keinen Schulabschluss haben, über 50 Jahre alt sind oder nur eingeschränkt Deutsch sprechen. Das Jobcenter des Kreises hatte sich für die Stufe eins 45 Stellen als Ziel gesetzt. Jetzt sind es bereits 54 geglückte „Integrationen“, wie es heißt. In Stufe zwei waren es zehn Stellen, auch diese sind bereits erreicht.

