Arbeitslosenquote auf Allzeit-Tief Der Chef der Arbeitsagentur zieht ein positives Fazit – mit zwei Abstrichen.

Erneut kann die Agentur für Arbeit für die Region eine gesunkene Erwerbslosenzahl vermelden. © dpa

Bautzens Arbeitsagenturchef Thomas Berndt muss schon suchen, um ein oder zwei Haare in der Suppe zu finden. Denn insgesamt sieht es gut aus auf dem Oberlausitzer Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbslosen ist so niedrig wie nie seit der Wende. 20 851 Männer und Frauen waren im Mai ohne Job. Das sind 1 110 weniger als im April. Die Quote lag bei 7,4 Prozent. Thomas Berndt ist optimistisch, „die Schallmauer der Sieben dieses Jahr noch zu durchbrechen“,

Aber verbergen will er nichts und darum also die Suppenhaare. Die gibt es zum einen bei den arbeitslosen Ausländern. Deren Zahl hat zugenommen. Und zwar um 20.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In konkreten Zahlen macht das aber wenig aus – es sind 263 Betroffene mehr als im Mai 2016. Insgesamt sind 1 389 arbeitslose Ausländer bei der Bautzener Behörde gemeldet. Die meisten von ihnen kommen aus Polen – genau 442 Männer und Frauen. In der Gruppe gab es aber einen Rückgang. Der Anstieg ist vor allem auf Flüchtlinge zurückzuführen. Die erhalten zunehmend Asyl und landen damit in der entsprechenden Statistik. Besonders bei den Syrern gab es ein deutliches Plus an Erwerbslosen. Der Anteil stieg um 140 Personen auf nun 273 Betroffene. Hinzu kamen vier erwerbslose Türken mehr als im Mai 2016 – insgesamt sind es 58. Bei den tschechischen Bürgern gab es ebenfalls ein Plus von vier auf 55 Arbeitslose. Bei Menschen aus der Russischen Förderation waren es mit insgesamt 81 Erwerbslosen neun weniger als 2016. Die übrigen 480 arbeitslosen Ausländer verteilen sich auf ganz viele Nationen und werden nicht nach Nationalität getrennt angegeben. Aktuell sind unter allen Erwerbslosen 2,3 Prozent Flüchtlinge.

Das zweite Haar fand Agenturchef Berndt im Görlitzer Kochtopf. Dort stieg die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld I im Vergleich zum Mai 2016 minimal an – um 60 Personen, vor allem Polen.

In Kamenz wurden im Mai 1 562 Erwerbslose gezählt, 134 weniger als im April. Die Quote betrug 4,4 Prozent. In Radeberg gab es 799 Arbeitslose.

