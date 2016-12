Aus dem Gerichtssaal Arbeitslosengeld aufgebessert Ein 21-jähriger Mann aus Dittersdorf stand wegen Einbruchs vor Gericht. Jetzt soll er sich bewähren.

© Symbolbild/André Braun

An das schnelle Geld wollte der 21-jährige Angeklagte kommen, als er sich entschloss, im April 2015 mit einem Komplizen in ein Wohnhaus in Roßwein einzubrechen. Die Diebe gelangten über die Terrassentür, die sie aufbrachen, in das Haus. Aus dem Gebäude stahlen sie einen Fernseher und eine Spielkonsole. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 1 000 Euro. Wegen der Tat stand der 21-Jährige jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm gemeinschaftlicher Diebstahl.

Die Tat gestand der Angeklagte. Obwohl er zuerst zögerte, machte er dann doch mit. „Ich war damals arbeitslos und es war eine Gelegenheit, an das schnelle Geld zu kommen“, nannte er als Grund, warum er bei dem Einbruch mitgemacht hat. Sein Kumpan, der jünger ist, wusste, dass in dem Gebäude zur Tatzeit keiner zu Hause war. Der Eigentümer des Grundstücks war der Stiefvater des Mittäters.

Den Fernseher verkaufte das Diebesduo im Internet für 300 Euro, obwohl er einen Wert von etwa 850 Euro hatte. Von dem Erlös erhielt der Angeklagte 160 Euro. Als sie auch die Spielkonsole verkaufen wollten, wurden sie erwischt. Das erhaltene Geld hat der Angeklagte an den Geschädigten zurückgegeben. Den restlichen Schaden haben beide Diebe im Grundstück des Opfers abgearbeitet. Dabei leistete der 21-jährige die meisten Arbeitsstunden. Auch entschuldigt hat er sich beim Geschädigten. Vorbestraft ist er nicht.

Obwohl er den Hauptschulabschluss auf der Förderschule erreicht hat, brach er drei Lehren ab. Deswegen schlägt die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe vor, den Angeklagten noch nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Damit er einen Einblick erhält, was für eine verwerfliche Tat der Einbruch war, soll er beim sozialen Dienst Compact der AWO einen Trainingskurs absolvieren. Den Kurs schlug auch Staatsanwalt Detlef Zehrfeld in seinem Plädoyer vor. Doch die Jugendrichterin Marion Zöllner sah das anders. „Auf Reifeverzögerungen bin ich nicht gekommen“, sagte sie in der Urteilsbegründung. Sie verurteilte den Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Als Bewährungsauflage muss er jeden Wohnungswechsel dem Gericht mitteilen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

