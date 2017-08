Arbeitslosen-Quote auf Rekord-Minus Mit 3,6 Prozent sind so wenige Menschen im Raum Radeberg ohne Arbeit, wie seit der Wende nicht mehr.

Dieses Minus ist wohl eines der wenigen, das wirklich begeistert! Denn auch im August ist die Arbeitslosigkeit im Raum Radeberg erneut zurückgegangen. Sie hat mit 3,6 Prozent sogar ein Rekord-Minus erreicht, wie aus der auch fürs Rödertal zuständigen Agentur für Arbeit in Bautzen heißt: Die Quote sei die niedrigste seit den Nachwendejahren. Damit kann Radeberg erneut eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Ostdeutschland vorweisen.

Diese Entwicklung sei „erfreulich, dennoch kein Grund zum Ausruhen“, macht Ilona Winge-Paul von der Agentur für Arbeit deutlich. „Meine Mitarbeiter konzentrieren sich insbesondere auf die Menschen, die besondere Unterstützung benötigen, um in Lohn und Brot zu kommen – dazu gehören unter anderem Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte, Menschen mit Handicap, Jugendliche und junge Erwachsene ohne Berufsabschluss sowie Menschen mit Migrationshintergrund“, beschreibt sie.

Mit den aktuellen 3,6 Prozent ist die Radeberger Arbeitslosenquote im Vergleich zum Juli noch einmal um 0,1 Prozent gesunken. Aktuell sind in Radeberg und Umgebung 724 Menschen ohne Arbeit; im Juli waren es mit 754 noch 30 mehr gewesen. Besonders spürbar ist der Rückgang mit Blick auf den August 2016. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in Radeberg noch bei 4,3 Prozent – und mit 875 Betroffenen, waren 61 Menschen mehr ohne Arbeit als derzeit.

