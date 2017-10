Arbeitslose zimmern für Kita Löbauer Berg Neues Mobiliar erhielten die Kinder in der Haydnstraße. Gebaut wurde es von ALG-II-Empfängern.

Die Kinder der Kita Löbauer Berg probieren die von Arbeitslosen geschaffenen Tische und Bänke aus. © thomas eichler

Bei kleinen Kindern geht’s leicht mal über Tische und Bänke. Aber das neue Mobiliar im Kindergarten Löbauer Berg in der Haydnstraße hält das im Ernstfall aus. Der Arbeitslosenkreisverband Löbau-Zittau übergab die zwei kombinierten Bank/Tisch-Gruppen nun der Kita in Löbau Ost. ALG-II- Empfänger haben die robusten Möbel für den Innen- und Außenbereich in der Holzwerkstatt des Kreisverbandes gezimmert.

zur Startseite