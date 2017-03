Arbeitslose sollen Gemeinde helfen

Rosenbach. Die Gemeinde Rosenbach darf sich über bis zu drei sogenannte MAE-Kräfte (Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung) freuen. Laut Bürgermeister Roland Höhne (CDU) sollen sie in der Herwigsdorfer Kita und beim Bauhof über einen Zeitraum von vier Monaten eingesetzt werden. Eigentlich hätte Rosenbach gern mehr Arbeitskräfte zur Verfügung. Laut Höhne habe der Deutsche Bund aber sein Budget für diese Arbeitsgelegenheiten zurückgefahren. Die Zeiten, in denen bis zu zehn MAE-Kräfte in Rosenbach im Einsatz waren, sind vorbei. Dennoch seien drei Stellen besser als nichts, so Höhne. (SZ/ms)

