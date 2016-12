Arbeitslose brauchen in Niesky jetzt einen Termin Die Agentur für Arbeit in der Muskauer Straße hat ab Donnerstag keine regulären Öffnungszeiten mehr.

Im TBGZ an der Muskauer Straße befindet sich die Nieskyer Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit.Wer hier ein gespräch führen will, muss sich vorher anmelden. Foto: André Schulze © andré schulze

Ab diesem Donnerstag gelten für die Agentur für Arbeit in Bautzen sowie einige Geschäftsstellen im Agenturbezirk neue, deutlich verkürzte Öffnungszeiten. So finden in den Häusern an der Görlitzer Lunitz und an der Straße der Einheit in Weißwasser mittwochs und donnerstags nur Beratungsgespräche statt, wenn vorher Termine vereinbart wurden. In der Nieskyer Filiale an der Muskauer Straße 51 gibt es gar keine Öffnungszeiten mehr.

Wer im Nieskyer Arbeitsamt mit einem Arbeitsvermittler oder einem Berufsberater sprechen will, muss sich vorher anmelden. Es sei das Ziel, dass Arbeitslose innerhalb von 14 Tagen auch einen Termin bekommen, sagt Corina Franke, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Bautzen. Da trotzdem gilt, dass sich Arbeitslose spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit persönlich vor Ort arbeitslos melden müssen, haben sie auf Geschäftsstellen in der Nähe auszuweichen wie die Görlitzer, Weißwasseraner, Bautzener oder Löbauer. Niesky ist aber kein Einzelfall. Auch in den Arbeitsagentur-Filialen in Radeberg und Bischofswerda gibt es ab sofort keine Öffnungszeiten mehr.

Grund dafür seien deutlich geringere Nachfragen von Arbeitslosen, da es viel weniger arbeitslos Gemeldete gibt. Die Pressesprecherin belegt das anhand von Zahlen. „In Niesky verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in der Arbeitslosenversicherung von 2005 bis 2015 um 76 Prozent auf 465 Personen. Vor zehn Jahren waren noch 1 948 Menschen als arbeitslos registriert. Bis November 2016 sank der Arbeitslosenbestand bei der Agentur für Arbeit Niesky weiter auf 327 Personen.

Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,2 Prozent“, so Corina Franke. Weitere 611 Menschen waren im November 2016 beim kommunalen Jobcenter des Landkreises Görlitz arbeitslos gemeldet. Die Gesamtarbeitslosenquote liegt damit im Geschäftsstellenbereich der Agentur für Arbeit in Niesky bei aktuell 6,2 Prozent.

„Die Agentur für Arbeit Bautzen wird nicht an der Beratungsqualität sparen. Ziel ist es, Menschen und Arbeit zusammenzubringen. Die Vermittler und Berater bleiben täglich im Einsatz und als Ansprechpartner vor Ort erhalten. Meine Mitarbeiter führen Beratungs- und Vermittlungsgespräche nach Terminvereinbarung weiterhin in Niesky durch“, stellt Thomas Berndt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bautzen, klar.

Entlässt die Arbeitsagentur Mitarbeiter, wenn sie die Öffnungszeiten verringert oder gar nicht mehr anbietet? Es gebe keine betriebsbedingten Kündigungen, sagt die Pressesprecherin. In Niesky habe das nur Auswirkungen auf die Mitarbeiter aus der Eingangszone, man habe allen den Wechsel in andere Agenturen angeboten. Unabhängig von der ab Donnerstag geltenden Veränderung habe sich aber der Mitarbeiterstamm schon verändert, so Corina Franke. Hauptsächlich seien Stellen von Mitarbeitern nicht mehr besetzt worden, die altersbedingt ausgeschieden sind.

Neben dem angemeldeten Termin für persönliche Vorsprachen in Niesky bei Arbeitsvermittlern und Berufsberatern, können auch der telefonische Service oder der Onlineservice genutzt werden, so die Pressesprecherin. Viele Anliegen können 50 Stunden in der Woche telefonisch oder rund um die Uhr über das Internet geklärt werden, wie zum Beispiel die Arbeitsuchendmeldung, die Beantragung von Förderleistungen oder von Ortsabwesenheit und die Mitteilung von Veränderungen.

Servicerufnummer: 0800 4 5555 00 (mo-fr 8-18 Uhr)

www.arbeitsagentur.de/eservice

zur Startseite