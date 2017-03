Arbeitskräfte zu finden wird schwieriger Es gibt erneut weniger Jobsuchende im Landkreis. In bestimmten Branchen ist der Markt geradezu leer gefegt.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist im Aufwind: Die Arbeitslosigkeit sank von Februar zu März deutlich, die Quote ging um 0,5 Prozentpunkte auf nun 6,4 Prozent zurück. Ende März waren 8 241 Personen arbeitslos gemeldet – 533 weniger als im Vormonat und rund 1 300 weniger als im März 2016.

Nach Angaben der Pirnaer Agenturchefin Gerlinde Hildebrand ist dieser Rückgang vor allem saisonal bedingt, das Gastronomie- und das Baugewerbe stellen verstärkt Mitarbeiter ein. Stellenangebote seien aber auch aus dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie aus dem verarbeitenden Gewerbe hinzugekommen. Insgesamt zählt die Arbeitsagentur derzeit 1 900 offene Stellen im Landkreis.

Sie zu besetzten, wird in bestimmten Branchen immer schwieriger – das ist die Kehrseite der anhaltenden Entspannung am Arbeitsmarkt in der Region. „Uns fällt es immer schwerer, geeignete Bewerber zu vermitteln“, erklärt die Agenturchefin. Vor allem in der Gastronomie sowie im Gesundheits- und Sozialwesen gibt es einen deutlichen Mangel. So verzeichnete die Gastronomie und Hotellerie laut Arbeitsagentur Ende März einen Bedarf an 215 zusätzlichen Mitarbeitern, im Gesundheitswesen gab es 270 freie Stellen.

Arbeitgeber in der Gastro-Branche müssten inzwischen umdenken, sagt Gerlinde Hildebrand. Da Saisonkräfte schwer zu finden sind, müssen Hotels und Gaststätten versuchen, ihre Mitarbeiter ganzjährig zu halten. Hier, so die Agenturchefin, seien auch neue Ideen gefragt, zum Beispiel könnten Betriebe kooperieren, um Mitarbeiter besser nach saisonalem Bedarf einsetzen zu können.

Im Gesundheitswesen sind es vor allem Pflegekräfte, die fehlen – eine Lücke, die sich laut Arbeitsagentur auf absehbare Zeit kaum schließen lassen wird. Viele Menschen, die sich heute arbeitslos melden, sind jenseits der 50, oft entsteht eine Arbeitslosigkeit aus gesundheitlichen Problemen heraus. „Für diese Menschen ist es schwierig, eine Ausbildung im pflegerischen Bereich zu beginnen“, erläutert Gerlinde Hildebrandt. Die Ausbildungszeit und die hohen körperlichen Anforderungen, die der Beruf stellt, sprächen dagegen.

So bleibt den Unternehmen nur, auf die Nachwuchsgewinnung zu setzen und geeignete Schulabgänger für ihre Branche zu interessieren. Im aktuellen Ausbildungsjahr ist inzwischen Halbzeit, und sowohl die Arbeitsagentur als auch die Ausbildungsbetriebe schauen bereits nach Bewerbern fürs kommende Jahr. „Die Aktivitäten laufen auf Hochtouren“, bestätigt Gerlinde Hildebrand.

Eine Hilfe, langfristig eine Vorstellung davon zu bekommen, was man später werden möchte, bietet der Girls’-and-Boys’-Day am 27. April vormittags in der Pirnaer Arbeitsagentur. Mädchen von der fünften bis zur achten Klasse können dann in typische Jungenberufe schnuppern und umgekehrt.

