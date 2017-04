Arbeitskräfte gehen in der Stadt verloren In der Stadt gehen jedes Jahr deutlich mehr Leute in Rente, als junge nachkommen.

Blick vom Spitzhaus auf Radebeul. Auch wenn die Stadt derzeit wächst, ist sie schon jetzt auf Einpendler aus dem Umland angewiesen. © Arvid Müller

Der Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung in Radebeul wird kleiner. Über diese Entwicklung sprach Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) kürzlich bei der Gesprächsreihe „Radebeuler im Dialog“.

Prognosen zufolge wird es in den nächsten 25 Jahren für 42 Prozent der Arbeitenden, die aus dem Erwerbsleben aussteigen, keinen Nachwuchs geben, der auf die Stellen nachrückt. „Diese Entwicklung macht mir große Sorgen“, sagte Wendsche. Denn diese Arbeitsplätze seien nicht mehr zu besetzen. Jedes Jahr gingen in der Stadt 350 mehr Leute in Rente, als junge nachkommen.

Auch wenn die Stadt derzeit wächst, ist sie schon jetzt auf Einpendler aus dem Umland angewiesen. Aus Dresden kommen täglich mehr als 4 400 Berufstätige zum Arbeiten in die Lößnitzstadt. Sie machen damit rund ein Drittel aller Beschäftigten in Radebeul aus. Das geht aus einer Veröffentlichung der Kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt hervor. Aus Radebeul pendeln knapp 6 000 Beschäftigte jeden Tag in die Landeshauptstadt.

