Arbeitseinsatz am Sportplatz Jugendliche haben am Hartplatz Unkraut gejätet. Aber es gab noch mehr Aktionen.

Bereits der Beachvolleyballplatz in Göda wurde mit vielen freiwilligen Helfern gebaut. © Carmen Schumann

Reichlich 35 Kinder, Jugendliche und ihre Eltern haben sich jetzt am Gödaer Sportplatz nützlich gemacht. In einem Arbeitseinsatz befreiten sie den Hartplatz vom Unkraut. Anschließend wurden die neugestalteten Bandentafeln am Sportplatz angebracht. Die waren bereits im vorigen Jahr in einem Graffitiprojekt gestaltet worden. Die Aktivitäten resultieren aus dem sächsischen Programm „Jugend bewegt Kommune“, an dem sich die Gemeinde Göda seit 2015 beteiligt. So wurde bereits ein Beachvolleyball platz angelegt und am Jugendklub eine Graffitiwand gebaut. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Idee immer mehr verstetigt und Projekte entwickelt und umgesetzt werden“, sagt Candy Winter von der Mobilen Jugendarbeit des Vereins Valtenbergwichtel aus Neukirch, die Göda bei der Umsetzung des Programms unterstützt. Bis Jahresende werde man nun überlegen, wie es nach Auslaufen der Förderung weitergehen kann. (szo)

