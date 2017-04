Arbeitsbeginn im Roßweiner Freibad Die Saisonvorbereitung im Wolfstal hat schon begonnen. Zum Start ist das Personal knapp. Der Imbiss ist neu verpachtet.

Im Roßweiner Freibad im Wolfstal werden schon Laub gefegt, Winterschäden wie hier am Schwallwasserbehälter beseitigt und die Becken gereinigt. Badchef Jens Göhler hat für die neue Saison gute und schlechte Nachrichten. © André Braun

Die ersten Tage im Freibad in Roßwein sind Kampftage für die Helfer. Die Männer und Frauen versuchen, das viele Laub, das über den Winter liegengeblieben ist, zu bändigen. An windigen Tagen wie in dieser Woche fällt das besonders schwer. Doch aufgrund der Lage – das Wolfstal ist ein Waldbad – bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder von Neuem mit dem Rechen zu beginnen. Am Ende des Tages werden die Laubberge weggefahren.

„Wir haben in diesem Jahr tatsächlich ziemlich zeitig mit der Saisonvorbereitung begonnen“, sagt Jens Göhler, der Leiter der Roßweiner Bäder. Noch knapp zwei Monate bleiben den Helfern, um das Freibad auf die Eröffnung vorzubereiten. „Ein Termin steht mit dem 3. Juni, also zu Pfingsten, bereits fest“, so Göhler. An den althergebrachten Freibaderöffnungstermin rund um den 15. Mai hält sich Roßwein nicht. Das begründet der Badchef mit der Lage am Waldesrand. Dadurch brauche es immer ein paar Tage länger, bis das Wasser nutzerfreundliche Temperaturen erreicht hat, selbst wenn eine Solarleitung auf dem Dach die Wassererwärmung unterstützt.

Außer dem Einsatz im Laub stehen aber auch noch viele andere Arbeiten an. Dazu gehören kleinere Reparaturen, wie inzwischen schon am Schwallwasserbehälter passiert. Der war löchrig geworden und musste wieder abgedichtet werden. Stellenweise sind Pflasterverwerfungen zu beseitigen. Auch an den Pumpen ist der eine oder andere Handgriff zu erledigen. Die Rutschen müssen nachgeschaut werden, ehe sie der Prüfer unter die Lupe nimmt. Sämtliche Wasserüberläufe sind, wie die Becken zu reinigen und später neu mit Grundwasser zu füllen. In den Tagen vor der Eröffnung folgt die Kontrolle und Abnahme durch die Hygiene. Bis dahin haben sich auch noch einmal die Schwimmer und Volleyballer angesagt, um beim letzten Feinschliff im Freibad mit anzupacken. Diese Unterstützung möchten Jens Göhler und seine Kollegen nicht vermissen.

In diese Freibadsaison werden der Badchef und Liane Patzelt wohl allein starten und daher noch stärker als sonst auf Unterstützung durch Ehrenamtliche der Wasserwacht angewiesen sein. Die Stadt Roßwein hatte eine Stelle für einen Bäderfachangestellten ausgeschrieben – Bewerbungen gab es keine. Das erklärt Jens Göhler damit, dass es einfach zu wenige ausgebildete Leute gibt. Doch die braucht er, wenn sich an schönen Tagen durchaus mal 1 000 Leute gleichzeitig im Bad tummeln. Im Moment hat das Team im Hallenbad noch Unterstützung durch Rettungsschwimmerin Heike Rentsch. Doch die wird auch in der neuen Freibadsaison in Leisnig am Beckenrand stehen.

Wegen des knappen Personals wird es in diesem Jahr keinen gleitenden Übergang zwischen Hallen- und Freibad geben können. „Am 2. Juni ist der letzte Hallenöffnungstag, am 3. Juni öffnen wir hier im Wolfstal“, so Göhler.

Auf einen Imbiss müssen die Besucher dann nicht verzichten. Die Kommune hat einen neuen Pächter für den Imbiss erfunden. Die Versorgung wird Thomas Kretschmer übernehmen, der unter anderem auch die Roßweiner Oberschüler beköstigt. In den vergangenen Jahren waren die Besucher mit der Versorgung nicht immer zufrieden. Manchmal standen sie vor verschlossenem Imbiss, manchmal mussten sie Schlange stehen.

In diesem Juni öffnet das Freibad im Wolfstal übrigens zum 20. Mal nach der großen Sanierung im Jahr 1997. Das heißt, dass auch die meisten der technischen Anlagen so lange im Einsatz sind. „Das ist der Kommune durchaus bekannt“, sagt der Badchef. Doch jedem sei klar, dass die Erneuerung nur schrittweise geschehen kann. Göhler hat Verständnis für die angespannte Haushaltlage. Trotzdem hat er die Stadträte stets darüber auf dem Laufenden gehalten, was in absehbarer Zeit am dringendsten ausgetauscht werden müsste. Um wenigstens ein paar Einnahmen zum Gegenfinanzieren zu haben hofft der Badchef auf einen super Sommer. Der vergangene war ein mieser mit Besucherzahlen unter 10 000. „Das gab es, solange ich zurückdenken kann, vorher nie“, so Göhler.

