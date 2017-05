Arbeitsamt fährt raus aufs Land In Neustadt und Stolpen gibt es am Dienstag Tipps für Arbeitsuchende, Jugendliche ohne Lehrstelle und für Arbeitgeber.

Die Agentur für Arbeit ist im Landkreis an vier Standorten präsent: Pirna, Sebnitz, Freital und Dippoldiswalde. Dort informieren ihre Mitarbeiter zu den Themen Arbeit und Beruf sowie Ausbildung und Qualifizierung. Um Interessierte noch besser zu erreichen, will die Agentur nun Menschen direkt an ihrem Wohnort ansprechen.

Am 9. Mai, 13 bis 18 Uhr, sind die Vermittler des gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter in Neustadt und Stolpen und präsentieren Arbeits- und Ausbildungsstellen in der Region. Jugendliche, die noch keine feste Ausbildungsstelle haben, können die finden und bekommen Tipps. Sowohl für Arbeitsuchende als auch für Beschäftigte bieten Arbeitsagentur und Jobcenter Fördermöglichkeiten für Qualifizierungsprogramme.

Arbeitgeber können Fragen und Anliegen zur Personalrekrutierung loswerden. Bereits heute ist es für viele Arbeitgeber eine Herausforderung, geeignetes Personal zu finden. Die Arbeitsagentur informiert u. a. über alternative Besetzungsmöglichkeiten von Stellen, zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und -zeiten und zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung. (SZ)

Die Beratungen finden in Neustadt im Ratssaal des Rathauses und in Stolpen im Besprechungsraum des Rathauses statt. Sie sind für alle Teilnehmer kostenlos.

