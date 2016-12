Arbeitsagentur Weißwasser ändert Sprechzeiten Weißwassers Geschäftsstelle hat ab Mitte Dezember wöchentlich eine Stunde weniger geöffnet.

Symbolbild. © Hendrik Schmidt/dpa

Ab dem 15. Dezember gelten in der Agentur für Arbeit in Weißwasser neue Öffnungszeiten: montags von 8 bis 12 Uhr (früher bis 13 Uhr) und freitags von 8 bis 12 Uhr (früher geschlossen), dienstags von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr (früher von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr) sowie mittwochs und donnerstags (vorher mittwochs bis freitags) nach Vereinbarung – insgesamt eine Stunde weniger als bis jetzt. Zu den Sprechzeiten seien dann keine Terminvereinbarungen mehr nötig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Agentur werde nicht an der Beratungsqualität sparen. Ziel sei es, Menschen und Arbeit zusammenzubringen. Die Vermittler und Berater blieben täglich im Einsatz und als Ansprechpartner vor Ort erhalten. „Meine Mitarbeiter führen Beratungs- und Vermittlungsgespräche nach Terminvereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten durch“, stellt Thomas Berndt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bautzen, klar.

Viele Anliegen könnten 50 Stunden in der Woche telefonisch oder ohne zeitliche Begrenzung über das Internet geklärt werden, wie zum Beispiel die Arbeitsuchendmeldung, die Beantragung von Förderleistungen oder von Ortsabwesenheit und die Mitteilung von Veränderungen. Das spare Zeit und Wege.

Die Anpassungen der Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen seien notwendig, so Thomas Berndt weiter, weil sich die Anzahl der Kundenvorsprachen verringert habe. Das liege zum einen an der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Zum anderen habe sich das Verhalten der Kunden geändert. „Mehr Menschen als früher nehmen mit meinen Mitarbeitern über Telefon oder Internet Kontakt auf“, teilt Thomas Berndt weiter mit. Die Agentur für Arbeit Bautzen könne und wolle nicht stehen bleiben. Deshalb passe sie sich stetig an die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt an – im Interesse der Kunden und Beitragszahler. Im Jahresdurchschnitt 2005 waren bei der Agentur für Arbeit Bautzen und deren Geschäftsstellen noch insgesamt 29605 Personen arbeitslos gemeldet. Bis 2015 verringerte sich die Zahl im Schnitt auf 7653, ein Rückgang um 74 Prozent.

Im Geschäftsstellenbereich Weißwasser verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen von 2005 bis 2015 um 74 Prozent auf 667 Personen. Vor zehn Jahren waren noch 2 539 Menschen als arbeitslos registriert. Bis November 2016 sank die Arbeitslosenzahl in Weißwasser weiter auf nur noch 453 Personen. (SZ)

