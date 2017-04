Arbeitsagentur öffnet für Girls- und Boys-Day Kommende Woche öffnen Firmen ihre Türen für interessierte Mädchen und Jungen.

Viele Handwerksberufe sind heute noch reine Männersache. Das soll der Girls- und Boys-Day ändern. © Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V

Am 27. April findet bundesweit der Girls- und Boys-Day statt. Dabei öffnen Unternehmen und Verwaltungen in der Region ihre Türen, um Mädchen über vermeintlich typische Männerberufe zu informieren und Jungs über vermeintliche Frauenberufe. Auch die Bundesagentur für Arbeit in Pirna beteiligt sich an dem Aktionstag. Von 9 bis 13 Uhr präsentiert sie ein abwechslungsreiches Programm zur Berufsorientierung. Mädchen bekommen Einblicke in technische, naturwissenschaftliche und handwerkliche Berufe. Jungen können neue Perspektiven auf die Bereichen Erziehung, Gesundheit, Pflege und Soziales erhalten. Der Tag eignet sich vor allem für Schüler der Klassen 5 bis 8 zum Ausprobieren ihrer ganz individuellen Talente, praktischen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen. (SZ)

Mehr Infos im Internet unter www.girls-day.de und www.boys-day.de. Hier können Firmen noch Angebote einstellen und Interessenten ihren Platz verbindlich buchen.

