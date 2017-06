Arbeitsagentur bleibt auf Fördergeld sitzen Die Bundesbehörde will die Weiterbildung von Angestellten unterstützen. Die Chefs müssten nur einen Antrag stellen.

Die Bundesagentur für Arbeit wirbt verstärkt bei Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter aus- und weiterzubilden. Das soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. © dpa

Die Bundesagentur für Arbeit hat ein neues Projekt gestartet, um Engpässe bei Fachkräften auszugleichen. Dabei geht es nicht mehr nur um Qualifizierung von Arbeitssuchenden. Die Agentur unterstützt auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter weiterbilden möchten. „Die Situation für Qualifizierung war noch nie so gut wie heute“, erklärt Gerlinde Hildebrand, die Chefin der Bundesagentur in Pirna. Für die Weiterbildungsförderung für Geringqualifizierte und Beschäftigte in Unternehmen stünde genügend Geld bereit. „Ich brauche aber den Arbeitgeber mit im Boot“, erklärt sie.

Das sollte insbesondere für Unternehmen interessant sein, die nicht genügend Fachkräfte finden. Die Idee der Bundesagentur ist dabei, dass im Unternehmen Geringqualifizierte, denen die Chefs nach langer Berufserfahrung mehr zutrauen, berufsbegleitend eine Ausbildung oder Weiterbildung absolvieren und dann unbesetzte Stellen für Fachkräfte besetzen. Der dann frei werdende Arbeitsplatz eines Geringqualifizierten sei leichter wieder zu besetzen, heißt es von der Arbeitsagentur. Weil bisher aber noch nicht ausreichend Unternehmen davon Gebrauch machen, will die Agentur nun verstärkt für das Programm werben.

So werden Beschäftigte, die keinen Berufsabschluss haben oder einen tätigkeitsfremden, bei der Berufsausbildung unterstützt. Das gelte auch bei einer Teilqualifizierung oder einem Vorbereitungslehrgang auf die Externenprüfung. Die dabei entstehenden Weiterbildungskosten werden bis zu 100 Prozent übernommen. Auch bei sonstigen Weiterbildungen gibt die Bundesagentur finanzielle Unterstützung. Bei kleinen Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern können diese Kosten bis zu 100 Prozent übernommen werden, bei Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern steht immerhin noch eine Förderung von 50 Prozent der Kosten in Aussicht. Die Qualifizierung muss nicht zwangsläufig zu einem Berufsabschluss führen. „Eine bestimmte Dauer müssen die Maßnahmen aber schon haben“, sagt Gerlinde Hildebrand.

Ihre Agentur erhofft sich, dass beispielsweise Unternehmen im Gastgewerbe das Programm nutzen, um geringqualifizierte Mitarbeiter in den Wintermonaten zu Fachkräften weiterzubilden. So könne nicht nur das Qualifizierungsniveau im Unternehmen erhöht werden, sondern die Bundesagentur will so Entlassungen vermeiden, die Personalbindung an Unternehmen der Region stärken und dazu beitragen, dass der Fachkräftebedarf gedeckt werden kann. Die Agentur-Chefin rechnet vor, dass so Geringqualifizierte in fünf Teilqualifizierungen mit Praktika in zwei Winterhalbjahren zur IHK-Prüfung „Fachkraft im Gastgewerbe“ vorbereitet werden könnten. Zur Finanzierung der Weiterbildung könne es auch noch Fahrtkosten oder anteilig einen Arbeitsentgeltzuschuss geben. „Wir brauchen aber die Motivation desjenigen“, erklärt Gerlinde Hildebrand. In diesem Jahr gebe es bereits 17 Frauen und Männer, die an dem Programm teilnehmen. Es könnten aber gern noch mehr sein, heißt es. Eine Beratung dazu könnten Arbeitgeber jeder Zeit bekommen.

Auf eine offene Stelle bei Helfern kommen aktuell elf Arbeitslose. Bei Fachkräften sind es derzeit nur zwei. „Da ist es nicht so leicht, den passenden zu finden“, erklärt Hildebrand. Deshalb setzt die Behörde nun auf diese Art der Qualifizierung im Job.

