Diese Bäume müssen an der S 95 für den Anschluss der neuen Staatsstraße 177 weichen. Zwischen dem Kreisverkehr am Eierberg und dem Autobahnanschluss Pulsnitz laufen die Baumfällarbeiten in großem Umfang. Hier zweigt künftig die neue S 177 ab von der jetzigen Staatsstraße 95. Der Zubringer mündet in den geplanten neuen Autobahnanschluss ein Stück westlich des jetzigen zwischen Lichtenberg und Leppersdorf.

An der S 95 war auch dieser Harvester im Einsatz, mit dem die Stämme umgesägt, entastet und auf Transportlänge geschnitten werden.

Das Ausmaß des Kahlschlags für die neue Trasse der S 177 zwischen Radeberg und Lichtenberg sorgt mittlerweile für Diskussionen in Pulsnitz und Umgebung. Die Säge frisst sich nun auch an der Staatsstraße 95 Richtung Eierbergkreisel durch das „Kleine Wäldchen“ nördlich der Autobahn 4. Ein besonders trauriger Anblick sind die jungen Bäume, umgemäht neben der Straße. Erst vor wenigen Jahren gepflanzt, wurden sie schon wieder gefällt: „Sie bekamen keine Chance, groß zu werden. Ist da was geplant?“ fragt Ilka Schulze. Das ist auch für Bernd Franke aus Großröhrsdorf unklar. Wenn ein paar alte und kranke Bäume gefällt würden, sei das ja vielleicht noch nachvollziehbar. „Aber die jungen Bäume, die erst vor wenigen Jahren gepflanzt wurden?“

Auch diese Fällarbeiten stehen offenbar im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der neuen S 177 zwischen Radeberg und Leppersdorf/Lichtenberg, lässt Isabel Siebert wissen, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Rund 3 000 Bäume werden gefällt

An der Straße zwischen Radeberg und Leppersdorf haben Forstarbeiter schon in der Vorwoche damit begonnen, den Wald abzuholzen für den Zubringer zur Autobahn 4. Auch an der Ortsverbindung von Wachau Richtung Lichtenberg kreischen die Sägen. Im Einsatz war bei Radeberg unter anderem ein Harvester, mit dem die Stämme in einem Arbeitsgang umgesägt, entastet und auf Transportlänge geschnitten werden. Nach Angaben von Isabel Siebert werden insgesamt rund 3 000 Bäume für den neuen Straßenabschnitt der S 177 zwischen Radeberg und Leppersdorf/Lichtenberg gefällt.

Außerdem werden etwa 30 000 Quadratmeter Land von Buschwerk befreit. Wegen des Holzeinschlags könne es auch zu Behinderungen für Autofahrer kommen. 300 000 Euro kostet die Fällaktion. „Es wird geringfügige Einschränkungen durch die Tagesbaustellen geben“, sagt sie. An einigen Stellen werden voraussichtlich Baustellenampeln aufgestellt. Ende Februar sollen die Fällungen abgeschlossen sein. Dann beginnt die Vegetationsperiode, in der keine Bäume abgesägt werden dürfen. Jetzt ist das noch möglich. Aber warum am Fuß des Eierbergs? Das erklärt die Behörde so. Der neue Autobahnanschluss entsteht zwischen Leppersdorf und Lichtenberg, etwas westlich des jetzigen Anschlusses, der dann überflüssig wird. Aus Richtung Pulsnitz gesehen wird zugleich ein neuer Zubringer zu dem Autobahnanschluss gebaut. Dort, wo jetzt die Bäume gefällt wurden, zweigt diese Trasse als S 177 von der Staatsstraße 95 ab und verläuft dann bis zum neuen A 4-Anschluss ziemlich parallel zur Autobahn. Mit den Fällarbeiten wird der Platz für den Straßenbau geschaffen. Gerade die jungen Bäumchen hätten aber mit Ballen ausgegraben und umgesetzt werden können, sagt Bernd Franke.

Schutzanlagen für Tiere entstehen

Vor den eigentlichen Straßenbauarbeiten soll ein rund 1,4 Kilometer langer Wildschutzzaun gezogen werden. Auch Frösche und Kröten werden in der Bauphase geschützt. Für sie sind Amphibienschutzanlagen auf einer Länge von knapp vier Kilometern vorgesehen. Letztere werden nach Fertigstellung der Straße wieder entfernt.

Die Kosten für die 6,7 Kilometer lange Straße zwischen Radeberg und der A 4 belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen die Entwässerungsanlagen sowie erste Brückenbauwerke errichtet werden. Einen endgültigen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht. Nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) ist für August der erste offizielle Spatenstich geplant.

Viele Anwohner sind froh über die Baumaßnahmen

Mit der Strecke Radeberg - Leppersdorf/Lichtenberg wird ein weiterer Teilabschnitt der Schnellstraße zwischen der A 4 und der A 17 gebaut. In den Bau der insgesamt 33 Kilometer langen Strecke investiert der Freistaat einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro. Darüber sind viele Anwohner froh: „Wird auch mal Zeit, dass weitergebaut wird, endlich Ruhe vor der Haustür“, hofft ein Betroffener im sozialen Netzwerk. Es gibt aber auch kritische Stimmen. So liegt gegen das Bauvorhaben auch eine Klage vor. Aus Sicht des Klägers werden Naherholungsgebiete zerstört und unzulässige Eingriffe in wertvolle Feuchtgebiete vorgenommen. Zudem habe er in sein Grundstück an der jetzigen Straße zwischen Radeberg und Leppersdorf viel Geld investiert. Durch die neue Trasse werde die Existenz seines Betriebes zerstört. Jens Tischer aus Lückersdorf beobachtet den Kahlschlag ebenfalls kritisch und bedauert, dass für den Straßenbau „wieder mal Tausende Bäume gerodet“ werden: „Bleibt zu hoffen, dass vernünftig nachgepflanzt wird.“ Und was passiert mit dem ganzen Holz? Das Landesamt will in einer Antwort an die SZ dazu noch detailliert informieren.

