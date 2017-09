Arbeiter-Samariter-Bund bildet aus Beim ASB Neustadt erlernen 21 Jugendliche die Berufe Altenpfleger, Erzieher, Notfallsanitäter oder sie lernen im Büromanagement.

Das neue Therapiezentrum des ASB Neustadt. © Dirk Zschiedrich

In die Ausbildung beim (ASB) in Neustadt sind in diesem Jahr 21 Azubis gestartet. Sie werden zum Altenpfleger, Erzieher, Notfallsanitäter und im Büromanagement ausgebildet, informiert Josephine Riedel vom Ortsverband. Sollten sie ihre Lehre erfolgreich abschließen, haben sie gute Chancen, vom ASB übernommen zu werden. Denn von den sieben Auszubildenden, die dieses Jahr ihre Prüfung bestanden haben, wurden fünf übernommen.

Die neuen Azubis wurden Ende August beim zweiten Auszubildendentag mit den älteren Lehrlingen zusammengebracht. Sie sollten so erst mal den Ortsverband kennenlernen und ihre Vorstellungen für die nächsten Jahre kommunizieren. Begrüßt wurden sie von Geschäftsführer Alexander Penther. (SZ/nr)

