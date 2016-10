„Arbeiten ist besser als Einsitzen“ Der ehemalige Zeithainer Gefängnisdirektor Thomas Galli will nicht länger Beamter sein. Das wäre gegen seine Überzeugungen.

Thomas Galli wirft mit 43 seinen sicheren Job bei Sachsens Justiz hin. Dem Strafvollzug bleibt er trotzdem treu. © A. Schröter/Archiv

Herr Galli, Sie haben seit 2013 die JVA Zeithain geleitet und sind zurzeit eigentlich in Elternzeit. Jetzt wurden Sie auf eigenen Wunsch aus dem Staatsdienst entlassen. Warum?

Ich bin nach über 15 Jahren Erfahrung im Umgang mit Straftätern und der Beschäftigung mit dem Thema Kriminalität zu der Überzeugung gelangt, dass es in den allermeisten Fällen sinnvollere Strafen als den Freiheitsentzug gäbe. Viele Inhaftierte werden nach der Haft mit größerer Wahrscheinlichkeit straffällig als vorher. Und wenn Sie an die Straftäter denken, die der Allgemeinheit massiv geschadet haben, indem sie zum Beispiel Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Dann finde ich, dass man solche Straftäter auch verstärkt in die Pflicht nehmen sollte. Warum soll der Steuerzahler für den Freiheitsentzug zum Beispiel eines Uli Hoeneß auch noch 4 000 oder 5 000 Euro pro Monat zahlen, anstatt solche Straftäter etwa zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten?

Da liegt so vieles grundsätzlich im Argen. Meine Überzeugungen lassen sich auf Dauer nicht mit der Tätigkeit eines Gefängnisdirektors vereinbaren. So habe ich dann schweren Herzens diese Entscheidung getroffen.

Das klingt nach Bedauern.

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen hat mir an sich sehr viel Spaß gemacht. Von den Annehmlichkeiten eines Behördenleiters, mit einem guten und sicheren Gehalt, ganz zu schweigen.

Was werden Sie in Zukunft beruflich machen?

Ich werde als Rechtsanwalt tätig sein. Natürlich im Bereich Strafrecht/Strafvollzugsrecht. Darüber hinaus will ich mich mit Migrations- und Flüchtlingsrecht befassen – aus meiner Sicht das Thema der Zukunft.

Bleiben Sie in Sachsen oder gehen Sie zurück nach Bayern, wo Sie auch geboren sind?

Ich werde mit einem Kollegen zusammen eine Kanzlei aufbauen mit Niederlassungen in Augsburg und Dresden.

Sie beschäftigen sich also weiterhin mit dem Thema Gefängnis?

Der Strafvollzug und seine sinnvolle Fortentwicklung ist mein Lebensthema geworden. Hier werde ich mich weiter – auch öffentlich – einbringen.

Ihr Buch „Die Schwere der Schuld“ hat Anfang dieses Jahres für viel Wirbel gesorgt. Wird es ein weiteres geben?

Ja. Das nächste Buch ist bereits fertig und wird im Februar 2017 ebenfalls im Verlag Das Neue Berlin veröffentlicht. Während anhand der Fallgeschichten in „Die Schwere der Schuld“ im Schwerpunkt das Prinzip von Schuld und Vergeltung hinterfragt wird, geht es im neuen Buch im Schwerpunkt um den Begriff der Gefahr. Wie versucht der Staat festzustellen, ob jemand gefährlich ist? Und was passiert dann zum Beispiel mit Sicherungsverwahrten und so weiter.

Das Gespräch führte Antje Steglich.

