Arbeiten in Pastell Im Großröhrsdorfer Rathaus ist neue Ausstellung zu sehen.

Im Großröhrsdorfer Rathaus ist neue Ausstellung zu sehen. © René Plaul

Die Großröhrsdorfer Künstlerin Waltraud Lorek präsentiert derzeit insgesamt 17 Werke im Rathaus der Stadt – verteilt auf drei Etagen. Mit Grafiken und Pastellen zeigt sie den Betrachter ihre Heimat. Der Blick auf das Rathaus, der erste Schnee im Innenhof der Kulturfabrik, das verschneite Rosenthal in Bretnig oder die Försterei in Kleinröhrsdorf sind nur einige Gebäude, die sie auf Papier gebannt hat. Waltraud Lorek wurde 1967 in Oschatz geboren, wuchs in Lorenzkirch und Stolpen auf. Sie ist sehr vielseitig. So absolvierte sie ein dreijähriges Abendstudium an der HfBK (Hochschule für Bildende Künste) in Dresden mit anschließender Ausbildung zur Bauzeichnerin sowie späteren Umschulung zur Tischlerin.

Heute lebt sie mit ihrem Mann und fünf Kindern in Großröhrsdorf und ist zum einen als selbstständige Künstlerin tätig, zum anderen unterstützt sie ihren Mann als Instrumentallehrerin in der privaten Musikschule.

Waltraud Lorek begeistert die Spontanität und Brillanz der Farben, das Wiedergeben von Licht und Schatten und das Übereinandersetzen von verschiedenen Farbschichten. Bis Ostern können hier die Werke betrachtet werden. (SZ)

